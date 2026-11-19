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Domenica 22 novembre, dalle 16:00 alle 17:30, una pattuglia del NIF di Roma Capitale sarà presente in divisa per un servizio di monitoraggio e deterrenza lungo l’area pedonale.

ROMA – Prosegue l’impegno sul territorio del Nucleo Ispettori Forestali (NIF) di Roma Capitale a supporto delle iniziative cittadine e per la sicurezza dei residenti. In occasione de “Il Mercatino di Via dei Castani”, evento patrocinato dal Municipio V di Roma in programma per domenica 22 novembre 2026, il Nucleo ha predisposto un servizio mirato di presidio e vigilanza.

Nella fascia pomeridiana compresa tra le 16:00 e le 17:30, nel momento di maggiore afflusso di visitatori, una pattuglia del NIF opererà in divisa lungo l’area interessata dalla manifestazione — nel tratto di Via dei Castani compreso tra Piazza dei Mirti e Via dei Faggi, nel cuore del quartiere Centocelle — per svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e deterrenza.

La manifestazione, aperta al pubblico dalle 9:00 alle 20:00, animerà la strada con stand dedicati all’artigianato, al vintage, al collezionismo, all’hobbistica, alle specialità gastronomiche regionali e ai prodotti a chilometro zero. La presenza in uniforme degli Ispettori Forestali garantirà un punto di riferimento visibile e immediato per cittadini, famiglie ed espositori, contribuendo al sereno svolgimento dell’evento e alla tutela del decoro urbano.