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Genitorialità, emozioni, psicologia e arte al centro del 30° incontro con Manuela Pagliaroli. Il gran finale di Cadenze Letterarie® è giovedì 3 dicembre, alle ore 19:00, a L’Orto Stiloso di Fiumicino, con Maurizio Mencarini.

Non tutti diventiamo genitori, ma tutti siamo figli. Abbiamo conosciuto il bisogno di essere ascoltati, il desiderio di sentirci amati, le incomprensioni e talvolta quelle assenze che continuano a interrogarci anche da adulti. Poi, per molti, arriva il momento di trovarsi dall’altra parte: proteggere, educare, prendere decisioni senza sapere sempre quale sia quella giusta. È da questa esperienza comune che, giovedì 19 novembre, ha preso vita il 30° appuntamento di Cadenze Letterarie®, ospitato da L’Orto Stiloso di Fiumicino e dedicato a Evolvere insieme. La guida completa alla Leadership Genitoriale Consapevole, il libro di Manuela Pagliaroli.

Una serata nella quale la letteratura ha incontrato storie personali, riflessioni psicologiche e sensibilità differenti. A guidare il dialogo Dino Tropea, scrittore, ideatore e conduttore della rassegna, per il quale il rapporto tra genitori e figli è anche materia di esperienza personale e di scrittura, affrontata nel libro Lasciato indietro. Una vicinanza al tema emersa nelle domande rivolte all’autrice e agli ospiti, soprattutto quando il confronto ha toccato le conseguenze dell’abbandono, le separazioni familiari e il difficile equilibrio tra protezione e autonomia dei figli. La conduzione ha collegato gli interventi, lasciando spazio a testimonianze, approfondimenti e differenti punti di vista.

Dino Tropea, Manuela Pagliaroli e Valentina Rapone

Manuela Pagliaroli, impegnata da oltre diciotto anni nella gestione dei conflitti e nella mediazione familiare, ha raccontato come il libro sia nato dall’incontro quotidiano con famiglie attraversate da separazioni e difficoltà relazionali. Quando il conflitto prende il sopravvento, gli adulti rischiano di concentrarsi esclusivamente su ciò che devono fare, dimenticando ciò che sono. La sua Leadership Genitoriale Consapevole invita a recuperare questa dimensione, riconoscendo che educare non significa plasmare qualcuno secondo le proprie aspettative.

«La regola aurea è che non ci sono ricette», ha ricordato l’autrice.

Nessuna famiglia è identica a un’altra e nessun genitore può evitare ogni errore. La consapevolezza nasce anche dalla capacità di riconoscere i propri limiti, senza rinunciare alla responsabilità di offrire regole e protezione. Persino il conflitto, nella sua prospettiva, può diventare un’occasione per comprendere bisogni differenti, anziché una battaglia dalla quale uscire vincitori.

A dare voce alle pagine del volume è stata Francesca Stajano Briganti, attrice protagonista delle letture artistiche. Ma alle parole scritte si è aggiunta la sua esperienza personale: quella di una figlia indirizzata verso gli studi giuridici, nonostante una vocazione artistica che avrebbe seguito soltanto successivamente. Un racconto che ha dato concretezza a una domanda difficile: quanto delle nostre aspettative nasce dall’ascolto dei figli e quanto dai desideri che abbiamo coltivato per loro?

«La vita è la sua e voglio che lui sia felice e consapevole delle sue scelte», ha spiegato Francesca parlando del proprio figlio.

Francesca Stajano Briganti

Lo stesso interrogativo ha attraversato il contributo di Sergio Mingrone, scrittore e appassionato interprete, che ha condiviso alcuni episodi della crescita del figlio. Dalle passioni sportive alle aspirazioni professionali, ha mostrato come l’esempio di un padre possa orientare senza imporre.

«Non è stata una mia estensione, ma è stato lui che ha voluto scegliere».

Sergio Mingrone

Da qui una riflessione collettiva sulla libertà: lasciare che un figlio compia le proprie scelte significa anche accettare la possibilità che sbagli, continuando però a offrirgli punti di riferimento.

La psicologa clinica Sonia Buscemi ha approfondito le dinamiche emotive familiari, soffermandosi sul rischio di attribuire ai figli etichette che finiscono per condizionarne l’identità. Conoscere un bambino non significa poter decidere in anticipo chi diventerà.

«L’altro ce lo deve dire, ce lo deve comunicare», ha sottolineato, richiamando l’importanza dell’ascolto e della comunicazione emotiva.

Manuela Pagliaroli e Sonia Buscemi

Particolarmente delicata la sua riflessione sull’iperprotezione materna e sulle difficoltà di separazione psicologica che possono accompagnare la crescita. Buscemi ha richiamato il concetto di plus materno, collegandolo, nella propria lettura clinica, anche alle dinamiche relazionali che possono contribuire a comportamenti violenti nelle relazioni affettive. Il riferimento alla violenza di genere ha ampliato il dibattito verso il tema dell’autonomia emotiva e del riconoscimento dell’altro come persona distinta da sé, senza ridurre un fenomeno complesso a un’unica spiegazione.

Il confronto ha coinvolto anche Federica Cerulli, consigliera comunale di Fiumicino con delega alla scuola, che ha portato una duplice prospettiva: quella istituzionale, raccontando le difficoltà nel coinvolgere famiglie e insegnanti nei percorsi dedicati alla genitorialità, e quella personale di madre, alle prese con i cambiamenti e le prime contestazioni di una figlia che cresce. Il suo intervento ha alimentato anche un vivace confronto con la psicologa Sonia Buscemi sul linguaggio degli sguardi, sulla comunicazione non verbale e sul rischio di interpretare le emozioni altrui. Una serata che Federica ha poi raccontato con parole particolarmente sentite:

«Ci sono incontri che ti accompagnano anche dopo essere tornata a casa, perché ti spingono a fermarti, a pensare e a guardare le cose da una prospettiva diversa».

Manuela Pagliaroli e Federica Cerulli

A cambiare linguaggio è stata Valentina Rapone, artista specializzata nell’incisione su vetro. Le opere presentate, ispirate anche al Circeo e alla figura femminile, hanno introdotto un parallelismo tra i segni lasciati nella materia e le tracce dell’educazione. Valentina ha poi sorpreso l’autrice con “Radici e ali”, una composizione poetica originale dedicata al libro. Il suo contributo ha sviluppato l’immagine del genitore come custode, anziché scultore, della vita dei figli: una presenza che accompagna senza pretendere di determinarne la forma.

«Dove le parole incontrano le persone», ha scritto successivamente Valentina descrivendo Cadenze Letterarie®.

Manuela Pagliaroli e Valentina Rapone

Un’espressione che trova riscontro proprio nella sua partecipazione, dove l’arte visiva ha incontrato la scrittura, trasformando una riflessione educativa in poesia.

Con Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, la discussione è tornata sulle responsabilità degli adulti e sulla necessità di riconoscere le proprie fragilità prima di proiettarle sui figli. Raccontando la propria esperienza di madre, ha ricordato come le contestazioni di un adolescente possano diventare un’occasione per rivedere comportamenti consolidati. Sul piano educativo ha proposto una strada concreta:

«Bisogna partire dal basso in un progetto di coprogettazione», coinvolgendo direttamente famiglie e insegnanti.

Maria Grazia Imbimbo

La dimensione sociale dell’incontro è emersa attraverso Velia Maria Lapadula, presidente di Valore Sociale ONLUS ETS, che ha condiviso un’esperienza di volontariato rivolta agli anziani, invitando a dedicare loro anche poche ore del proprio tempo. Il suo racconto ha ricordato che la cura attraversa le generazioni: prima siamo figli che chiedono attenzione, poi possiamo diventare adulti chiamati a restituirla.

Manuela Pagliaroli e Velia Maria Lapadula

Le domande del pubblico hanno accompagnato il confronto sulle differenze generazionali, sull’adolescenza e sul rapporto tra libertà e regole. Tropea ha ricondotto più volte gli interventi alla responsabilità degli adulti, interrogando i relatori sul confine tra protezione e controllo.

«Gli adulti siamo noi», ha ricordato nella parte conclusiva.

Una considerazione che restituisce al genitore il compito di esserci anche quando accompagnare significa lasciare andare.

Attraverso Slido, il pubblico è stato invitato a contribuire alla costruzione del Manifesto di Cadenze Letterarie®, un progetto partecipativo che raccoglie le parole e i valori associati agli incontri della rassegna.

Il significato della serata è emerso anche nelle testimonianze successive. Manuela Pagliaroli ha raccontato quanto sia stato importante vedere il proprio pensiero interpretato attraverso altre voci:

«Porto via da ieri non soltanto il ricordo di una presentazione, ma una restituzione che mi ricorda perché scrivo».

Il trentesimo appuntamento si è concluso con i ringraziamenti ad Anna Maria Piacquadio e allo staff de L’Orto Stiloso, a Valore Sociale, ai protagonisti e a quanti sostengono la rassegna, accompagnata dal testimonial Mirko Mascioli.

Un ringraziamento speciale a Giorgio Algherini, che con sensibilità e attenzione ha saputo cogliere attraverso i suoi scatti le emozioni e i momenti più autentici della serata.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 19:00, presso L’Orto Stiloso, in via del Faro 115 a Fiumicino. Sarà il 31° incontro di Cadenze Letterarie® e l’ultimo del 2026, con Maurizio Mencarini e il romanzo Tutti dicono Colpevole – Ma tu sei innocente. Accanto all’autore, le letture artistiche di Francesca Stajano Briganti, le arti visive di Maria Magdalena Andrei e gli interventi di Sonia Buscemi, Sergio Mingrone e Maria Grazia Imbimbo, con la conduzione di Dino Tropea.

Dopo le domande sulla responsabilità di essere genitori e figli, saranno la colpevolezza e l’innocenza a offrire un nuovo terreno di confronto. Chi ha vissuto la serata del 19 novembre conosce ormai la capacità di questi incontri di andare oltre le pagine di un libro. Il 3 dicembre ci sarà un’altra storia da scoprire insieme, prima della pausa natalizia.

Siete tutti invitati, Ingresso libero, posti limitati.