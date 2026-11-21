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Un pianeta al collasso, un mondo parallelo e una piccola creatura chiamata a salvare l’umanità. Il nuovo romanzo di Marina Rossi è una favola fantascientifica che invita a riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte e sul valore della diversità. E se l’ultima speranza per il genere umano arrivasse proprio da una creatura considerata diversa? È questa la suggestiva premessa de “L’uovo di plastica rosa”, il romanzo di Marina Rossi, un’avventura visionaria che intreccia fantasia, sensibilità ecologica e riflessione sociale, affrontando temi di grande attualità: la crisi ambientale, l’avidità umana, il rispetto della natura e l’accettazione di sé. Siamo nel 2151. La Terra è ormai un pianeta morente, devastato da guerre, inquinamento e sfruttamento indiscriminato delle risorse. Gli oceani sono diventati immense discariche e numerose specie viventi sono scomparse. Lontano dalla Terra, nel misterioso Panōkea, nasce da un improbabile uovo di plastica rosa Axàl, una piccola axolotl dotata di caratteristiche straordinarie, tra cui la capacità di parlare come gli esseri umani. Rifiutata inizialmente per la sua diversità, scoprirà di possedere proprio il dono necessario per una missione decisiva: tentare di salvare l’umanità. La sua destinazione è la Terra, dove dovrà conquistare la fiducia di Nanami, una biologa marina impegnata nella ricerca scientifica sull’Isola dei Conigli, e condurla nel BlueGlobe, un mondo parallelo incontaminato creato per proteggere le specie minacciate dall’estinzione. Ma il progetto di salvezza si scontra con gli interessi di tre potenti oligarchi, disposti a tutto pur di mantenere il controllo sul pianeta e sulle sue risorse. Tra segreti, tradimenti e pericoli, Axàl comprenderà che il vero ostacolo non è soltanto la distruzione ambientale, ma l’incapacità dell’uomo di riconoscere le proprie responsabilità. Con una narrazione originale e ricca di significati simbolici, Marina Rossi trasforma la diversità in una risorsa e la fantascienza in uno specchio del nostro presente. La piccola protagonista, inizialmente emarginata, diventa il simbolo di un coraggio capace di superare pregiudizi e paure. Il romanzo consegna così al lettore un interrogativo tanto semplice quanto provocatorio: l’umanità merita davvero una seconda possibilità, se non è disposta a cambiare? “L’uovo di plastica rosa” è una storia di avventura, crescita e consapevolezza, che parla alle nuove generazioni e agli adulti, ricordando che il futuro non dipende soltanto dalle scoperte scientifiche, ma soprattutto dalle scelte di ciascuno. Perché la Terra non ha bisogno di essere salvata dalla natura. È l’umanità che deve imparare a salvare se stessa. IL LIBRO Titolo: L’uovo di plastica rosa Autrice: Marina Rossi Genere: Fantascienza ecologica, fantasy e avventura Temi: Ambiente, biodiversità, diversità, accettazione di sé, responsabilità e futuro dell’umanità. Data di pubblicazione 15 luglio 2026 Lingua ‎Italiano Lunghezza stampa 116 pagine Età di lettura ‎13 – 17 anni CHI E’ L’AUTRICE Fotografa creativa e digital-artist nasce e vive a Genova. Espone da anni sul territorio nazionale ed internazionale sia in collettive di arte contemporanea, sia in mostre personali, ricevendo premi e attestati di merito per i suoi progetti fotografici che spaziano tra temi intimisti e temi sociali. Alla sua prima esperienza in veste di scrittrice, debutta con un eco-fantasy.