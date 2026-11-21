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Roma, 21 novembre 2026 – Dopo l’annuncio del suo ingresso in FAST-Confsal come Segretario Organizzativo per lo sviluppo della Federazione, Fabio Milloch interviene sul nuovo incarico.

«Accetto questa nuova sfida con entusiasmo e convinzione. Ringrazio Pietro Serbassi per la fiducia. FAST ha una storia fatta di coraggio e visione, persone competenti e un progetto già avviato. Porto con me la mia esperienza e chi ha condiviso il mio percorso fino ad oggi: una rete di persone e relazioni costruita negli anni nei territori e nei luoghi di lavoro. È un patrimonio che mettiamo al servizio della Federazione, con la volontà di dare voce alle istanze sociali e affrontare insieme le sfide sindacali che ci attendono. Mi ha colpito il modo in cui sono stato accolto: con obiettivi chiari e libertà di confronto. Ho sempre pensato che un sindacalista debba stare nelle stanze dove si ragiona, non solo in quelle in cui qualcuno decide. La tutela vera nasce dal confronto, anche dalle critiche, e da percorsi partecipati. Mi è stato affidato un importante mandato, in qualità di Segretario Organizzativo: ascoltare le strutture, collegare le esperienze dei territori, rafforzare la presenza dove i lavoratori chiedono rappresentanza e di aprire nuovi spazi. La crescita ha senso se rende il sindacato più utile a chi affronta problemi concreti: sicurezza, salari, turni e condizioni di lavoro. Richiede anche un ambiente trasparente, in cui il confronto costruisce e non esclude, e si condividono idee, valori e prospettive per trovare insieme soluzioni anche sfidanti. È da qui che voglio partire, insieme alle donne e agli uomini che in FAST fanno e faranno parte di questo progetto. Sarà il lavoro a dare valore alla fiducia che mi è stata accordata».