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Grande celebrazione della letteratura e dell’arte per il Premio Internazionale Oscar Wilde 2026, tra eccellenze contemporanee, premi alla carriera e omaggi alla memoria. La letteratura incontra l’arte, la memoria dialoga con il talento e la cultura si fa ambasciatrice di bellezza con il Premio Internazionale Oscar Wilde: Castiglion Fiorentino ha ospitato la cerimonia conclusiva di un riconoscimento sempre più proiettato verso nuovi orizzonti. Un prestigioso parterre di autori, artisti e personalità del panorama culturale ha animato la manifestazione presieduta dal professor Luca Filipponi, tra premi letterari, riconoscimenti alla carriera, omaggi alla memoria e lauree Honoris Causa. Ci sono parole che attraversano il tempo, idee che diventano patrimonio collettivo e talenti capaci di lasciare un’impronta indelebile nella società. È nel segno di questa eredità culturale, idealmente ispirata all’universo di Oscar Wilde, che la suggestiva Chiesa di Sant’Agostino di Castiglion Fiorentino ha fatto da cornice, sabato 14 novembre, alla cerimonia conclusiva del Premio Internazionale Oscar Wilde 2026, dedicato alla letteratura edita e inedita e impreziosito dalla consegna di importanti riconoscimenti alla carriera. Un appuntamento che ha celebrato la forza della scrittura, il valore della creatività e il ruolo imprescindibile della cultura quale strumento di dialogo, crescita e memoria. A testimoniare la rilevanza istituzionale della manifestazione sono intervenuti il sindaco Mario Agnelli e l’ Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi (il Comune ha patrocinato l’iniziativa), esprimendo vivo apprezzamento per una kermesse capace di valorizzare autori, intellettuali e protagonisti del panorama artistico e letterario. Il professor Luca Filipponi è artefice negli ultimi anni di un significativo percorso di rinnovamento. Una trasformazione che ha interessato formula, interlocutori, collaborazioni, identità e prospettive del riconoscimento, fino alla ridefinizione del nome e del marchio, con l’obiettivo di conferirgli una dimensione culturale sempre più ampia e contemporanea. A garantire autorevolezza e continuità al progetto, la confermata Commissione del Premio, composta da Maria Concetta Borgese, Presidente; Sabrina Morelli, Vicepresidente; Paola Biadetti, Direttrice della Comunicazione; Sandro Costanzi, storico e critico letterario; Francesco Petrillo, per la Commissione Università e Accademici. Tra personalità illustri e riconoscimenti speciali Particolare rilievo ha assunto la partecipazione del professor Mauro Capitani, presidente dell’omonima Fondazione di Arte e Cultura, insignito del Premio L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Un riconoscimento che ha ulteriormente arricchito una manifestazione nella quale la letteratura ha dialogato idealmente con le arti, la ricerca e l’impegno culturale. I protagonisti della letteratura edita e i premi alla carriera Numerosi gli autori e le personalità presentati da Barbara Lenti, ai quali sono stati attribuiti i riconoscimenti dedicati alla letteratura edita e alla carriera, componendo un mosaico di esperienze, sensibilità e percorsi artistici. Tra i premiati: Teresa Acquaviva, Fabio Bavetta, Aurelio Bettini (Premio Speciale), Giuseppe Bianco, Domenico Bova, Nicolò Giuseppe Brancato (alla memoria), Maria Pia Cappello, Gerardo Colaiuta (alla memoria), Giuseppe Costigliola, Roberto Croce, Maria Teresa de Pierro, Giuseppe di Liddo, Giuliana Donzello, Patrizia Faiello, Annamaria Farricelli, Gispy Fiorucci, Umberto Giammaria, Ernesto Giancotti, Giuseppe Giocaliero, Stefano Gori, Dashnim Hebibi, Gino Iorio, Angela Kosta, Pasquale Marasco, Franco Nicoli, Cinzia Panuccio, Michele Pecora (Premio alla Carriera), Sonia Planamente, Niky Marcelli, Eugenia Serafini, Valentina Spagnolo, Francesco Terrone, Roberta Testaguzza, Maria Grazia Tringale e Fiorella Virgilio. Un insieme eterogeneo di protagonisti, accomunati dalla capacità di contribuire, attraverso la parola e l’espressione artistica, alla vitalità del panorama culturale contemporaneo. La letteratura inedita: spazio alle nuove espressioni creative Ampio spazio è stato riservato anche alle opere inedite, autentico laboratorio di idee e sensibilità letterarie. Per la Sezione B, dedicata ai racconti brevi e inediti, il primo premio è stato assegnato a Rita Scelfo, seguita da Arianna Iovino, seconda classificata, e Patricia Luongo, terza classificata. Nella Sezione A, dedicata alla poesia inedita, il primo posto è andato a Floria Bufano, mentre il secondo è stato attribuito ex aequo ad Anna Maria Stefanini e Roberto Croce. Ulteriori riconoscimenti hanno valorizzato differenti ambiti dell’espressione letteraria: Giuseppa Turiano Massimo del Zio per la Poesia Europea, Umberto Giammaria quale medico umanista, Kang Byeong-Cheol per la Poesia Extra Europea e Carmine Pirofalo per la Letteratura Accademica. La memoria diventa cultura: l’omaggio a Nicolò Giuseppe Brancato Tra i momenti più significativi della manifestazione, l’omaggio alla memoria di Nicolò Giuseppe Brancato, professore e artista recentemente scomparso, al quale è stata dedicata la copertina di un numero speciale della rivista “Giovani Europei”, pubblicato proprio in occasione del Premio. Un tributo dal forte valore simbolico, attraverso il quale la cultura ha riaffermato la propria capacità di custodire e tramandare il patrimonio umano e intellettuale di chi ha lasciato un segno nel mondo dell’arte e della conoscenza. La cerimonia è stata inoltre arricchita dal conferimento di alcune lauree Honoris Causa, a completamento di un appuntamento nel quale il riconoscimento del merito si è intrecciato con la valorizzazione del sapere. Un Premio che guarda oltre il presente La manifestazione di Castiglion Fiorentino ha rappresentato anche una nuova tappa nel percorso evolutivo del Premio Internazionale Oscar Wilde, confermandone la vocazione a creare connessioni tra generazioni, linguaggi e differenti esperienze culturali. In un’epoca nella quale la velocità dell’informazione rischia spesso di sottrarre spazio alla riflessione, il valore della parola scritta torna così al centro della scena, riaffermando la propria capacità di interrogare il presente e costruire ponti verso il futuro. Perché, nel solco dell’eredità di Oscar Wilde, la cultura non è soltanto ciò che resta del passato, ma soprattutto ciò che continua a dare forma al domani. Lisa Bernardini Una veduta della location di premiazione