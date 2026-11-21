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Il 29 novembre la Firenze Marathon attraversa il cuore della capitale del Rinascimento, tra arte, storia e passione sportiva

Il conto alla rovescia per la Firenze Marathon è iniziato. Il 29 novembre atleti italiani e internazionali si daranno appuntamento nel capoluogo toscano per correre lungo un percorso che attraversa secoli di storia e alcuni dei luoghi più iconici della città. La gara si snoda infatti tra le strade del centro storico, toccando monumenti e scorci celebri e passando anche dallo Stadio di atletica Luigi Ridolfi, in un susseguirsi di emozioni e suggestioni. E per prolungare questa immersione nella storia fiorentina anche oltre il percorso di gara, l’Hotel Botticelli offre una posizione privilegiata nel cuore del centro storico, a pochi passi dalle principali attrazioni della città.

Firenze, al di là delle attrazioni storico artistiche per cui è celebre in tutto il mondo, gode anche di una certa fama sportiva. Si può infatti eleggere come una delle capitali italiane della corsa, da quando, nel lontano 1984, ebbe luogo la prima Firenze Marathon. Fu per merito di Silvano Alisi, allora dirigente del settore alberghiero, che ebbe l’intuizione di portare nel capoluogo toscano gli appassionati di corsa proponendo una 42 chilometri in giro per la sua città. Sull’esempio della storica New York City Marathon, infatti, si pensò che l’idea della maratona a Firenze potesse rappresentare un’ottima occasione per incrementare il turismo in una stagione meno affollata. E cosi fu. La prima edizione ha visto correre 850 partecipanti in condizione estreme, in un evento passato alla storia come una vera e propria prova di sopravvivenza a causa della pioggia battente che mise a dura prova l’organizzazione e i pochi temerari iscritti. A questo si aggiunse il particolare aneddoto di aver anche dovuto persino fermare la celebrazione di un funerale all’altezza delle Cascine per poter fare passare i concorrenti. Da quel fatidico giorno ne è passato di tempo, e tante cose sono cambiate in meglio fino ad arrivare all’evento di quest’anno in programma il 29 novembre, con il clamoroso successo dei 13 mila iscritti. Si sono adeguati, ad esempio, gli standard organizzativi: dai primi modi artigianali di fare promozione con volantinaggio alla rivista on line, dal modo di invitare i partecipanti andando a promuovere l’evento in altre maratone alle lunghezze diversificate di oggi. E poi la musica, una delle caratteristiche principali e più apprezzate per chi viene a correre a Firenze. Con l’aumento di partecipanti, infatti, fu necessario rendere il percorso sempre più coinvolgente, cosi a partire dagli Anni Novanta il tracciato ha iniziato a sprizzare ancora più energia grazie alla presenza di gruppi musicale, bande, mimi, scuole di musica e musicisti sui bus turistici. Soprattutto durante gli ultimi chilometri, con la fatica che aumenta ad ogni falcata, l’accompagnamento musicale fa la differenza.

Particolarmente importante è anche il passaggio all’interno dello stadio di atletica Luigi Ridolfi., che avviene intorno al trentaduesimo chilometro, quando gli atleti entrano nell’impianto sportivo e compiono un intero giro di pista da 400 metri. E’ un momento unico, in cui si respira tutta l’atmosfera delle grandi competizioni con uno scarico di adrenalina che spinge il runner a tenere duro. Soprattutto per quel che viene dopo, poco prima del trentacinquesimo chilometro, quando la sfida impone di oltrepassare il cavalcavia dell’Affrico, situato in pieno “muro del maratoneta”: non si tratta di una salita proibitiva per la sua pendenza, ma può creare problemi perché arriva proprio nel momento della corsa durante il quale l’atleta accusa una grande fatica improvvisa in grado di rallentare sensibilmente il suo ritmo. In poco tempo, si passa dal correre a ritmo regolare ad un passo anche vistosamente più lento, avvertendo una sensazione di fatica molto più elevata di quella patita sino a pochi attimi prima. E infatti il muro dell’Affrico è ormai leggendario in tutti i racconti dei partecipanti. Come leggendario è ovviamente tutto il percorso della Firenze Marathon che nel corso del tempo ha subito diverse evoluzioni. Per anni la partenza è stata posizionata sul Piazzale Michelangelo, regalando ai corridori una discesa iniziale mozzafiato con vista panoramica sulla città.

Negli ultimi anni, invece, partenza e arrivo sono stati riuniti in quello che è il suo cuore pulsante, all’ombra della Cattedrale di Santa Maria del Fiore e del Battistero di San Giovanni. Questo cambiamento ha reso la gara un vero e proprio anello monumentale, grazie al percorso pianeggiante e veloce che tocca luoghi iconici come Piazza Pitti, Ponte Vecchio, il Parco delle Cascine e Piazza della Signoria. E proprio parlando del percorso per chiunque abbia corso a Firenze conosce il suono inconfondibile dei passi che cambiano ritmo negli ultimi chilometri. Succede, infatti, che entrando nel centro venga percepito il fatto che si sta abbandonando l’asfalto per correre sul lastricato in pietra forte tipico delle strade fiorentine. Al di là dell’attenzione maggiore che si deve dimostrare per mantenere saldi piedi e caviglie a causa dei sanpietrini irregolari, è qui che c’è maggiore affluenza di pubblico pronto a mostrare ai runner tutto il calore del tifo, incitando i partecipanti fino all’ultima curva. Ed è qui che, tagliano il traguardo in Piazza San Giovanni, l’emozione forte si unisce alla sensazione di aver attraversato secoli di storia. Questo tipo di emozioni si possono vivere anche soggiornando all’Hotel Botticelli, un sorprendente palazzo del Cinquecento che risulta essere una vera a propria piccola perla del Rinascimento. La sua posizione strategica, in pieno centro storico, lo elegge a location ideale per andare a visitare i monumenti più importanti della città.