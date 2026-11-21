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“Il confronto sindacale deve tradursi in risultati tangibili per i lavoratori, i pensionati e le famiglie. L’accordo raggiunto nel Lazio sulla fiscalità regionale dimostra che attraverso il dialogo e la responsabilità è possibile costruire risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.

È quanto dichiara Armando Valiani, Segretario Regionale dell’UGL Lazio, intervenendo sull’intesa relativa all’addizionale regionale IRPEF, raggiunta il 17 novembre, e sul dibattito sindacale che accompagna la giornata di sciopero promossa dalla CGIL.

«Rispettiamo pienamente il diritto di sciopero e le ragioni di chi manifesta per salari, pensioni e servizi pubblici. Riteniamo tuttavia che l’efficacia dell’azione sindacale debba essere misurata anche sulla capacità di ottenere risultati attraverso il confronto con le istituzioni».

L’intesa fiscale rappresenta, per l’UGL Lazio, un passaggio significativo nel percorso di alleggerimento della pressione tributaria regionale, con particolare attenzione ai redditi medio-bassi e alla tutela del potere d’acquisto.

“La riduzione del carico fiscale non è soltanto una questione economica, ma anche di equità sociale. In una fase caratterizzata dall’aumento del costo della vita, sostenere il reddito disponibile delle famiglie significa contribuire alla tenuta sociale e alla capacità di consumo dei territori”.

Valiani sottolinea tuttavia come l’accordo non debba rappresentare un punto di arrivo.

«Occorre proseguire il confronto per ampliare progressivamente la platea dei beneficiari, prestando attenzione anche a quella fascia di lavoratori e pensionati che, pur non rientrando nei redditi più bassi, continua a subire il peso della fiscalità e dell’aumento dei costi quotidiani».

Per l’UGL Lazio, il confronto con la Regione deve inoltre affrontare ulteriori priorità: la fiscalità sulle attività produttive, a partire dall’IRAP, il costo dell’energia per famiglie e imprese, il rafforzamento dei servizi sociosanitari, la sicurezza nei luoghi di lavoro e il sostegno alle persone più fragili.

Particolare attenzione deve essere riservata alle politiche per la disabilità, alla tutela delle famiglie e al rafforzamento degli strumenti di assistenza, compresi gli interventi riconducibili al programma “Dopo di Noi”, affinché le misure di protezione sociale possano tradursi in opportunità effettive e servizi accessibili.

“Non intendiamo contrapporre le piazze ai tavoli negoziali. Sono strumenti diversi dell’azione sindacale, ma entrambi devono avere come riferimento l’interesse delle persone che rappresentiamo. La nostra scelta è quella di esercitare un ruolo propositivo, autonomo e responsabile, senza rinunciare alla fermezza delle rivendicazioni”.

“Il Lazio ha bisogno di una stagione di confronto stabile tra istituzioni e parti sociali, capace di collegare le politiche fiscali alle strategie per l’occupazione, lo sviluppo economico e la coesione territoriale. Per l’UGL Lazio il principio resta chiaro: il sindacato deve saper rivendicare, confrontarsi e soprattutto ottenere risultati. Perché il valore della rappresentanza si misura nei miglioramenti concreti che riusciamo a garantire ai lavoratori, ai pensionati e alle loro famiglie”, conclude Valiani.