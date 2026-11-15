Franco Fiorito torna in politica, con Vannacci

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Anagni, Fiorito: “Inizia una nuova avventura nella certezza che il Futuro Nazionale sarà fiorito”

Dopo tredici anni di assenza dagli incarichi istituzionali e di partito, Franco Fiorito torna ufficialmente nell’agone politico. Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni sugli ultimi sviluppi organizzativi di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, ha affidato all’ex capogruppo del Popolo della Libertà alla Regione Lazio ed ex sindaco di Anagni un doppio incarico dirigenziale con effetto immediato. Secondo quanto sottolineato dai sostenitori del nuovo corso del movimento, la scelta di puntare su Fiorito nasce dalla volontà di valorizzare la sua lunga esperienza amministrativa e una conoscenza capillare della macchina politico-istituzionale locale. Negli anni trascorsi lontano dagli incarichi pubblici il suo interesse per le dinamiche dei territori non si è mai affievolito. In quest’ottica, gli osservatori più vicini a Futuro Nazionale leggono la sua nomina come un vero e proprio ritorno alle origini: la ripresa di quell’attività di ascolto e coordinamento con gli amministratori locali maturata prima da sindaco di Anagni e poi nei ruoli regionali. Con questa investitura, l’organizzazione laziale del movimento assume così un’impronta fortemente legata alle capacità organizzative dello stesso Fiorito. Nel dettaglio, Roberto Vannacci ha designato Fiorito per due ruoli chiave sul territorio: Coordinatore provinciale di Frosinone per il movimento. Responsabile regionale degli Enti Locali per l’intero Lazio. L’ufficializzazione arriva a due settimane di distanza dall’uscita di Antonio Scaccia, vicesindaco del capoluogo ciociaro e leader della Lista per Frosinone. All’inizio di novembre 2026, Scaccia aveva infatti rassegnato le dimissioni dagli stessi incarichi in Futuro Nazionale per preservare la propria collocazione organica all’interno della giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli e nel perimetro della coalizione tradizionale di centrodestra. Già dall’estate del 2026, secondo le cronache politiche locali, il nome di Fiorito circolava dietro le quinte come punto di riferimento per l’espansione del movimento tra Anagni e la provincia. Una presenza che, secondo diverse analisi sugli equilibri ciociari, introduce un nuovo elemento di confronto e di potenziale ridisegno degli assetti nel centrodestra locale. Il rientro di Fiorito riporta al centro dell’attenzione una figura che ha ricoperto ruoli di vertice nella politica laziale fino al 2012, i promotori della sua nomina in Futuro Nazionale pongono l’accento sulla competenza tecnica negli enti locali e sulla capacità di strutturare il movimento sul territorio. “Il Generale Vannacci -commenta il neo Coordinatore Provinciale di Frosinone Franco Fiorito- per tramite del Coordinatore Nazionale On. Simoni e del Coordinatore Regionale On. Pomarici, mi ha nominato responsabile provinciale di Frosinone e provincia di Futuro Nazionale. Successivamente procederemo con gli incarichi regionali e nazionali. Li ringrazio onorato sinceramente per la fiducia concessa ed affatto scontata e per l’entusiasmo che mi hanno trasmesso. La ripagheremo con un lavoro duro e capillare che conosciamo bene. Inizia una nuova avventura nella certezza che il Futuro Nazionale sarà fiorito. Si parte!”