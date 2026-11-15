Vittime della strada, Meloni: «La sicurezza è una priorità, avanti su educazione e infrastrutture»

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In occasione della Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime, la Presidente del Consiglio ribadisce l’impegno del Governo al fianco del Ministro Salvini e cita l’esempio di Graziella Viviano, madre di Elena Aubry



Onorare il ricordo delle vittime, essere al fianco dei loro cari e delle loro famiglie, rinnovare l’impegno per impedire che altre vite possano essere spezzate sulle nostre strade.

Questo è il messaggio che ribadiamo oggi, in occasione della Giornata mondiale e nazionale in memoria delle vittime della strada.

La sicurezza stradale è una priorità e si fonda sull’educazione, sulla formazione e sulla promozione di comportamenti consapevoli. Perché la sicurezza non comincia quando ci si mette alla guida, ma nel momento in cui si impara che il rispetto delle regole è la precondizione per proteggere la propria vita e quella degli altri.

Rendere sicura la circolazione dei veicoli e delle persone è una sfida che chiama in causa tutti: le Istituzioni ad ogni livello, le Forze dell’Ordine, la scuola, le famiglie, le agenzie educative, l’opinionepubblica e i mezzi di comunicazione.

Il Governo continuerà a fare la propria parte in questo difficile percorso, per migliorare le infrastrutture e rendere le strade sempre più sicure, garantire regole più efficaci e al passo coi tempi, costruire le condizioni affinché i rischi possano ridursi al minimo.

In questi anni, con il Ministro Salvini, abbiamo lavorato in questa direzione. Insieme alle maggiori risorse per la sicurezza delle infrastrutture, sono stati rafforzati gli interventi e le azioni operative sulla sicurezza stradale, oltre che le campagne educative e formative rivolte ai più giovani.

In questa Giornata, il nostro abbraccio va a tutti i famigliari delle vittime e a quanti di loro hanno deciso di trasformare la memoria in impegno attivo, fondando organizzazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Come ha fatto Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, tragicamente scomparsa a Roma nel 2018, che ha dedicato a sua figlia un’associazione impegnata su questo fronte e che si occupa in particolare della sicurezza di chi viaggia su due ruote.

Purtroppo, nessuno potrà restituire loro chi non c’è più, ma raccontare le storie e sensibilizzare i cittadini su quello che è accaduto può essere decisivo per salvare altre vite.

È un impegno preziosissimo, che le Istituzioni riconoscono e che continueranno a valorizzare. Perché la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e solo insieme è possibile raggiungere l’obiettivo.