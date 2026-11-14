Affitti per genitori separati, al Lazio quasi 2,2 milioni: accolte 712 domande

La regione in testa per richieste. Il segretario della Lega Bordoni: «Un aiuto concreto per chi deve ricominciare, fondo già rafforzato per il prossimo anno»

ROMA – Una boccata d’ossigeno per oltre settecento famiglie del territorio alle prese con il caro-affitti e le difficoltà economiche legate alla fine di un matrimonio. Sono 712 i genitori separati o divorziati residenti nel Lazio che riceveranno il contributo per sostenere il canone di locazione, per un totale di quasi 2,2 milioni di euro destinati alla regione. A tracciare il bilancio della misura, promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, è il segretario regionale della Lega, Davide Bordoni.

I numeri collocano il Lazio ai vertici della classifica nazionale per numero di istanze ammesse, all’interno di una platea complessiva che conta 7.402 beneficiari in tutta Italia. «I dati della nostra regione dimostrano quanto fosse necessario un aiuto concreto – sottolinea Bordoni –. Spesso accedere a un affitto risulta davvero troppo oneroso per chi deve affrontare da solo le esigenze quotidiane e il sostegno per i figli, dopo una separazione che già di per sé rappresenta un momento difficile».

L’esponente del Carroccio evidenzia inoltre come l’intervento non sia isolato, ma sia stato già rifinanziato e rafforzato in vista del prossimo anno per dare continuità al sostegno sul territorio: «La casa è un diritto fondamentale e un requisito necessario per una vita dignitosa. Va riconosciuto a Salvini il merito di aver saputo comprendere un’esigenza reale di tanti nostri cittadini, rispondendo alle emergenze che arrivano dai territori».