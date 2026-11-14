Bonus casa e bollette, la linea dura di Giorgetti lascia a bocca asciutta il ceto medio

di Piero Fusaglia

L’analisi della Cattolica accende i riflettori sulle scelte del Mef e del governo Meloni-Salvini-Tajani: limiti Isee troppo stretti tagliano fuori chi guadagna fino a 40mila euro, mentre le detrazioni avvantaggiano chi ha soldi da anticipare

ROMA – Per far quadrare i conti della manovra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti tira dritto sulla linea del rigore, ma alla fine della fiera per il ceto medio il conto continua a essere salato. È la fotografia che emerge dall’analisi dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (Ocpi) dell’Università Cattolica sul bonus mobili ed elettrodomestici: una misura che il Tesoro e la maggioranza guidata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno scelto di prorogare, ma che alla prova dei fatti finisce per premiare quasi esclusivamente i redditi medio-alti.

Il nodo centrale sta tutto nelle scelte tecniche e politiche compiute da Via XX Settembre al momento di disegnare le platee. Per tenere sotto controllo i saldi di bilancio, infatti, gli aiuti immediati — dai bonus sociali sulle bollette fino ai voucher con sconto in fattura — restano blindati dietro soglie Isee molto basse, generalmente comprese tra i 15mila e i 25mila euro. Un filtro stretto che lascia fuori dalla porta la stragrande maggioranza delle famiglie con stipendi medi intorno ai 35-40mila euro lordi: lavoratori che subiscono ogni giorno il peso del caro-vita, ma che per lo Stato risultano troppo “ricchi” per ricevere una mano concreta.

Così, per chi resta escluso dagli sconti diretti, l’unica strada lasciata aperta dal governo è quella delle detrazioni fiscali spalmabili in dieci anni. Un percorso ad ostacoli che impone di tirare fuori subito l’intera somma per ristrutturazione e arredi prima di recuperare il 50% in un decennio: una barriera insormontabile per chi non ha liquidità da parte, che trasforma questi incentivi in un’opportunità reale solo per chi ha già le spalle coperte.