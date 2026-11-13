IRPEF NEL LAZIO, LA DOPPIA VELOCITÀ DEL FISCO: DAL 2027 TAGLIO REGIONALE PER TRE MILIONI DI CONTRIBUENTI, MA RESTA IL DIVARIO CON IL NORD E LA STANGATA SUI REDDITI MEDI

Con la nuova manovra di bilancio 2027-2029 la Giunta Rocca azzera la maggiorazione dell’1,6% fino a 35mila euro, garantendo un risparmio fino a 320 euro annui al 76,7% dei cittadini laziali. Ma per chi supera la soglia – e per i pensionati tra i 2.500 e i 3.800 euro lordi – la pressione fiscale resta tra le più alte d’Italia.

di Piero Fusaglia

Direttore Responsabile

ROMA – Il fisco regionale cambia volto, ma il portafoglio dei cittadini del Lazio continua a fare i conti con una realtà fatta di luci e ombre. La presentazione del bilancio di previsione 2027-2029 da parte della Giunta guidata da Francesco Rocca segna indubbiamente una svolta attesa da anni: dal 1° gennaio 2027 verrà infatti disapplicata la maggiorazione dell’1,6% dell’addizionale regionale IRPEF per tutti i contribuenti con reddito imponibile fino a 35.000 euro.

Una boccata d’ossigeno concreta, che interessa una platea vastissima. Secondo le elaborazioni diffuse dai sindacati e dagli uffici regionali, la misura coinvolge oltre tre milioni di cittadini – pari al 76,7% del totale dei contribuenti del Lazio – con punte che superano l’80% nelle province interne come Viterbo (83,9%) e Rieti (83,6%), dove la concentrazione di redditi da lavoro dipendente e pensione medio-bassi è più elevata. In termini pratici, chi dichiara fino a 35mila euro vedrà scendere l’aliquota regionale dall’attuale 3,33% (che già dal 2026 era stata ridotta all’1,73% sotto i 28mila euro) verso l’aliquota base dell’1,73%, con un risparmio che può arrivare fino a circa 320 euro l’anno per chi si colloca nella fascia tra 28mila e 35mila euro.

Tuttavia, basta allargare lo sguardo all’intero quadro fiscale – incrociando i conti della Regione con le recenti analisi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB) sulla Manovra nazionale 2027 – per accorgersi che la partita è tutt’altro che chiusa, soprattutto per il ceto medio, gli impiegati con maggiore anzianità e una larga fetta di pensionati.

Il primo nodo riguarda proprio la soglia dei 35mila euro fissata dalla Regione Lazio. Chi supera anche di poco questo tetto imponibile continua a scontare l’aliquota massima regionale del 3,33%, cui si sommano le addizionali comunali (che a Roma e in molti comuni del Lazio toccano lo 0,8%-0,9%). Secondo gli studi comparativi sulla fiscalità locale, un contribuente laziale con un reddito medio-alto arriva a versare fino a 1.500-1.800 euro l’anno in più di sole addizionali rispetto a un residente di regioni a bassa pressione fiscale come il Trentino-Alto Adige o la Lombardia.

A questo divario territoriale si aggiunge il paradosso della Manovra nazionale 2027 appena radiografata dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio. Il taglio dell’IRPEF statale – che sposta da 50.000 a 55.000 euro il tetto del secondo scaglione al 33%, garantendo fino a 500 euro l’anno di sconto – riguarda infatti soltanto l’8% circa dei contribuenti italiani (poco più di 3,2 milioni di persone), concentrati tra dirigenti, quadri e redditi sopra i 50mila euro.

Chi si trova nella fascia intermedia – ad esempio un impiegato o un pensionato con circa 3.000 euro lordi al mese, pari a 39.000 euro annui – resta così intrappolato in una vera e propria terra di nessuno fiscale: troppo benestante per beneficiare dello sconto regionale della Giunta Rocca (fermo a 35.000 euro di imponibile), ma troppo “povero” per ricevere anche un solo euro dal taglio dell’IRPEF nazionale (che scatta solo oltre i 50.000 euro). Con l’aggravante, per i pensionati di questa fascia, di subire comunque il raffreddamento della rivalutazione all’inflazione degli assegni.

L’azzeramento della maggiorazione fino a 35mila euro rappresenta dunque un primo passo importante per restituire potere d’acquisto alle famiglie e alle province del Lazio dopo anni di commissariamento sanitario e prelievi record. Ma per rilanciare davvero i consumi e l’economia del territorio servirà il coraggio di compiere il passo successivo: alleggerire il carico anche su quel ceto medio produttivo e pensionistico che oggi, tra Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, continua a sostenere il peso maggiore del fisco locale e nazionale.