Roma – FAST Confsal Taxi, confermato lo sciopero del 15 dicembre

Le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria promotrici dello sciopero nazionale sono state ricevute, nella giornata di ieri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal viceministro Edoardo Rixi, per un confronto sulle principali criticità del settore. Al centro dell’incontro l’attuazione del RENT (Registro Elettronico Nazionale), il foglio di servizio elettronico, il contrasto all’abusivismo e il caro carburante.

Dal confronto sono emersi alcuni impegni:

· RENT: il registro è operativo e sarà consultabile dalle Forze dell’Ordine per agevolare i controlli.

· Foglio di servizio elettronico: il decreto ha ottenuto la firma del MIT e attende quella del Ministero dell’Interno.

· Controlli: prevista una circolare esplicativa per le Forze dell’Ordine e un confronto con l’ANCI per garantire un’applicazione uniforme delle norme.

· Caro carburante: il viceministro si è impegnato a valutare possibili interventi, anche attraverso il credito d’imposta richiesto dalla categoria.

Le organizzazioni sindacali hanno preso atto degli impegni assunti, sottolineando, però, che dopo sette anni di attesa è necessario passare dalle dichiarazioni ai provvedimenti concreti. Resta, pertanto, confermato lo sciopero nazionale del 15 dicembre a Roma, così come le mobilitazioni già programmate a Napoli il 17 novembre e a Firenze il 25 novembre.

Il confronto con il Governo proseguirà, ma la mobilitazione rimane confermata fino a quando gli impegni non si tradurranno in atti concreti a tutela della categoria e di chi opera nel rispetto delle regole.

Comunicato: FAST Confsal Taxi