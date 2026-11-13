Mobilità sostenibile a Marino: consegnato il nuovo mezzo 100% elettrico acquistato dalla Multiservizi per il Cimitero Comunale

Prosegue il percorso di ammodernamento e transizione ecologica della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., in piena sinergia con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale. Questa mattina è stato ufficialmente consegnato il nuovo veicolo cassonato a propulsione 100% elettrica, interamente acquistato dalla società partecipata per essere impiegato quotidianamente nelle attività operative presso il Cimitero Comunale.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte l’Amministratore Unico della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A., Massimiliano Tommasi, il Direttore Generale della società, Michele Bernardini, e l’Assessore alla Società Partecipata del Comune di Marino, Franco Marcaurelio.

L’acquisizione di questo mezzo risponde all’esigenza aziendale di coniugare una maggiore efficienza operativa con il massimo rispetto per l’ambiente e la quiete pubblica. Grazie all’alimentazione totalmente elettrica, il veicolo garantisce infatti zero emissioni allo scarico e un notevole abbattimento dell’inquinamento acustico, risultando particolarmente idoneo per operare all’interno di un luogo silenzioso e di raccoglimento come il Cimitero Comunale.

“L’acquisto e l’ingresso di questo nuovo mezzo elettrico nella flotta della Multiservizi rappresentano un investimento concreto verso una gestione aziendale più moderna, sostenibile e rispettosa della nostra comunità”, dichiara l’Amministratore Unico Massimiliano Tommasi. “Si tratta di una scelta strategica che si muove in totale sintonia con le linee guida del Sindaco Stefano Cecchi e dell’Amministrazione Comunale, da sempre attenti alla tutela ambientale e al decoro urbano. Abbiamo voluto puntare su tecnologie a basso impatto per migliorare concretamente la qualità del lavoro dei nostri operatori e garantire un servizio più efficiente ai cittadini.”