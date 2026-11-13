Nubi nere sulla TPV Compound di Frosinone, Caccianini (Uiltec Lazio): “No alla chiusura. Trasferire i lavoratori al nord non è una soluzione”

Un’altra tegola si sta abbattendo sulla provincia di Frosinone. Dopo l’annuncio della chiusura dello stabilimento Henkel, arriva un nuovo allarme per il futuro industriale del territorio: nubi nere all’orizzonte si stanno addensando anche sulla TPV Compound.

A lanciare l’allarme è Giuseppe Caccianini, segretario regionale Uiltec Lazio, che richiama l’attenzione sul destino dell’importante realtà industriale di via Morolense, leader in Italia nella progettazione, sviluppo e produzione di compound in PVC e materiali elastomerici termoplastici.

“Non possiamo assistere alla perdita di un’altra azienda – sottolinea Caccianini – mentre il nostro territorio continua a pagare un prezzo altissimo in termini di occupazione e deindustrializzazione. Dietro questa vicenda ci sono lavoratori, con un’età media intorno ai sessant’anni, e famiglie che rischiano di perdere il proprio futuro lavorativo dopo una vita trascorsa in azienda“.

A destare ulteriore preoccupazione è l’ipotesi di trasferire alcuni dipendenti negli stabilimenti del Nord Italia: “Dislocare i lavoratori non significa necessariamente salvaguardare l’occupazione. Come possono persone che hanno costruito la propria vita a Frosinone affrontare un trasferimento a centinaia di chilometri, sostenendo i costi di affitti e di un costo della vita decisamente più elevato? Non si può chiedere a un lavoratore di scegliere tra perdere il posto o lasciare la propria famiglia e il proprio territorio“.

La Uiltec Lazio chiede di verificare ogni alternativa alla chiusura, puntando sulla continuità produttiva, sul rilancio e sulla riconversione industriale: “Stiamo portando avanti una verifica territoriale per individuare tutte le condizioni utili a scongiurare la chiusura e salvaguardare i livelli occupazionali. Se non dovessero emergere soluzioni concrete, sarà necessario attivare un tavolo istituzionale con il coinvolgimento di tutti i soggetti competenti. La provincia di Frosinone non può continuare a perdere aziende, competenze e posti di lavoro. La Uiltec – conclude Caccianini – sarà al fianco dei lavoratori in questa vertenza, mettendo in campo ogni iniziativa necessaria per difendere l’occupazione e il patrimonio industriale del territorio“.