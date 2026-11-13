Domenica 22 novembre, nella chiesa di San Francesco, il concerto “Frati e Sacerdoti” attraversa il repertorio operistico e la spiritualità nell’ottavo centenario della morte del santo.

Sei voci femminili, le pagine dei grandi compositori e un messaggio di pace che attraversa otto secoli di storia. Domenica 22 novembre 2026, alle ore 17, la chiesa di San Francesco ad Anguillara Sabazia ospiterà “Frati e Sacerdoti”, concerto lirico promosso dall’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL) e dalla Claudia Biadi Music Academy ETS, nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi.

L’appuntamento nasce da un’idea che va oltre la commemorazione religiosa: esplorare come il melodramma e la musica abbiano rappresentato la spiritualità, il sacrificio, il rapporto con il divino e le inquietudini dell’esistenza umana. A guidare questo percorso sarà la direzione artistica del soprano Amarilli Nizza, che ha scelto di valorizzare pagine musicali capaci di affrontare temi differenti rispetto alle vicende amorose tradizionalmente associate all’opera lirica.

Il riferimento storico è il 1219, quando Francesco d’Assisi raggiunse l’Egitto durante la quinta crociata e incontrò il sultano al-Malik al-Kamil. Un episodio che conserva un significato particolare: due uomini appartenenti a tradizioni religiose differenti si trovarono faccia a faccia mentre intorno a loro infuriava un conflitto. Le fonti storiche e francescane testimoniano l’incontro, anche se non consentono di ricostruire con certezza il contenuto del colloquio. Proprio questa vicenda, letta oggi attraverso il valore del dialogo, costituisce uno dei riferimenti ideali del concerto.

Sul piano musicale, il programma attraverserà autori e periodi diversi, da Giuseppe Verdi a Gioachino Rossini, da Christoph Willibald Gluck ad Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel, con riferimenti anche a Vincenzo Bellini e Pietro Mascagni. Tra le opere annunciate figurano Il Trovatore, Tancredi e Armida. Il rapporto tra questi repertori e la figura francescana non va cercato in una corrispondenza diretta tra le trame e la vita del santo, ma nel percorso interpretativo costruito attorno alle diverse forme dell’esperienza spirituale e umana.

A dare voce a questo itinerario saranno cinque soprani e un mezzosoprano, interpreti con esperienze che spaziano dal teatro operistico alla musica sacra, dalla formazione accademica alle collaborazioni internazionali.

Francesca Romana Tiddi ha sviluppato un percorso artistico che l’ha portata a collaborare con Andrea Bocelli e a esibirsi in numerosi contesti internazionali. Donatella Iaia, diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, affianca all’attività concertistica l’insegnamento del canto.

Donatella Iaia Francesca Romana Tiddi

Lisadora Valenza unisce l’esperienza lirica alla ricerca contemporanea e all’attività didattica, mentre Annarita Terrazzano ha maturato esperienze concertistiche e teatrali, interpretando anche pagine del repertorio sacro.

Annarita Terrazzano Lisadora Valenza

Alessandra Testa, formatasi al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, ha approfondito il repertorio operistico attraverso produzioni e percorsi di perfezionamento. Completa il gruppo il mezzosoprano Serena Caporuscio, interprete di diversi ruoli operistici e impegnata anche nella riscoperta di composizioni musicali meno conosciute.

Alessandra Testa Serena Caporuscio

Le sei cantanti saranno accompagnate al pianoforte dal maestro Massimiliano Tisano. Alle esecuzioni si alterneranno letture di testi ispirati a San Francesco, affidate all’attrice Carla Maglione, mentre la presentazione della serata sarà curata da Paola Giovani.

«La Claudia Biadi Music Academy non ha voluto mancare l’occasione delle celebrazioni di San Francesco», ha dichiarato la direttrice artistica Amarilli Nizza, sottolineando la capacità del santo di parlare anche alle nuove generazioni attraverso il suo messaggio di pace.

Nizza ha inoltre evidenziato la scelta di portare all’attenzione del pubblico pagine musicali legate alla spiritualità e alla devozione, ringraziando ATCL e Regione Lazio per il sostegno al progetto.

La data scelta aggiunge un ulteriore riferimento simbolico: il 22 novembre ricorre Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Il concerto riunisce così la tradizione musicale, la memoria francescana e la storia di un luogo di culto che accoglierà il pubblico non soltanto come spazio per l’esecuzione, ma anche come parte del contesto culturale dell’iniziativa.

L’ingresso è libero, con possibilità di prenotazione. L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre alle ore 17, presso la chiesa di San Francesco, in piazza San Francesco 9 ad Anguillara Sabazia. Le prenotazioni sono disponibili attraverso Eventbrite.