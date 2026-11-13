Fantafestival Young: horror, animazione e sperimentazione di registi italiani under 35

Il cinema fantastico italiano guarda alle nuove generazioni e ai linguaggi con cui raccontare il presente: il 20 e 21 novembre 2026, negli spazi di The Cineclub di Roma, in via Lidia 46, arriva per la sua prima edizione Fantafestival Young, la rassegna cinematografica non competitiva dedicata ai registi italiani under 35 che esplorano le nuove frontiere del fantastico, dell’horror e del cinema di genere. Due giornate di proiezioni e incontri con gli autori, tra animazione in stop motion, sperimentazione visiva, racconti surreali e immaginari perturbanti, per scoprire come una nuova generazione di cineasti utilizzi il fantastico non soltanto come forma di intrattenimento, ma come strumento per interrogare la realtà, il rapporto con il corpo, l’identità, la memoria e le paure contemporanee. Prodotta da a Velvet Movie S.r.l. ICC, la rassegna è uno speciale focus del Fantafestival, diretto da Luca Ruocco e Marcello Rossi, che mette al centro il dialogo tra pubblico e giovani registi, trasformando le proiezioni in occasioni di confronto sui processi creativi e sui nuovi linguaggi cinematografici. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 Paolo Strippoli, Giulio Golfieri, Matteo Burani e Fulvio Risuleo, con la partecipazione di Martina Barone alla conduzione degli incontri.

Nato come spazio di valorizzazione e scoperta dei giovani talenti del cinema italiano, Fantafestival Young prende forma dall’esperienza del Fantafestival, storica manifestazione dedicata alla cultura fantastica da sempre attiva nella costruzione di un ponte di comunicazione tra la tradizione del cinema di genere e le nuove sensibilità autoriali. Al centro del progetto c’è la volontà di portare a galla ricerca e sperimentazioni nell’ambito del fantastico, riconoscendone la capacità di affrontare questioni profondamente legate alla contemporaneità attraverso il ricorso all’immaginazione, alla metafora e alla costruzione di mondi alternativi.

Dall’animazione alla dimensione più visionaria del racconto cinematografico, le opere selezionate restituiscono un panorama di linguaggi differenti, accomunati dalla capacità di trasformare ciò che appare familiare in qualcosa di inatteso. Il corpo, la memoria, il rapporto tra creatore e creatura, la possibilità di scoprire dimensioni sconosciute nella quotidianità diventano così territori di esplorazione per un cinema che attraversa e supera i confini dei generi.

Il programma prende il via venerdì 20 novembre con una giornata dedicata ai cortometraggi e alla sperimentazione dei linguaggi cinematografici. Si parte con ‘Cristina’ di Giulio Golfieri, un’opera che rielabora l’immaginario horror attraverso una riflessione intima e perturbante sulla fragilità umana, sulla morte e sul desiderio di redenzione. Al centro del racconto, la figura della vampira, sottratta alla sua iconografia tradizionale e trasformata in uno strumento di indagine sul corpo e sulla memoria. Si prosegue con ‘Playing God’ di Matteo Burani, cortometraggio di animazione realizzato con la tecnica della stop motion, che conduce lo spettatore in un universo di sculture d’argilla che prendono vita all’interno di un laboratorio. Attraverso il rapporto tra creatore e creatura, il film esplora i temi dell’identità, dell’appartenenza e della responsabilità dell’atto creativo, facendo della materia stessa uno degli elementi centrali del racconto.

Sabato 21 novembre sarà invece la volta dei lungometraggi. Ad aprire la seconda giornata sarà ‘Guarda in alto’di Fulvio Risuleo, che trasforma i tetti di Roma in un paesaggio surreale, popolato da incontri inattesi e visioni poetiche. Seguendo il percorso di un giovane fornaio, il film invita a cambiare prospettiva sulla realtà quotidiana, scoprendo una dimensione straordinaria nascosta negli spazi più familiari della città. A chiudere la rassegna sarà ‘La valle dei sorrisi’ di Paolo Strippoli, un racconto horror ambientato in un paese di montagna apparentemente sereno, dove l’arrivo di un insegnante porta alla luce il mistero inquietante che si nasconde dietro il benessere collettivo. Un’opera in cui l’orrore si intreccia all’indagine psicologica ed emotiva, facendo emergere il lato più oscuro e perturbante della normalità.

Elemento centrale della rassegna sarà il confronto diretto tra i registi e il pubblico. Le proiezioni saranno infatti accompagnate da momenti di incontro condotti da Martina Barone, critica cinematografica classe 1996, collaboratrice di NSS Magazine, GQ e Vanity Fair e, dal 2024, selezionatrice del Torino Film Festival. Gli incontri offriranno l’occasione di approfondire non soltanto i contenuti delle opere, ma anche il lavoro che si nasconde dietro la loro realizzazione: dalla nascita di un’idea alla scrittura, dalle scelte estetiche e narrative alla costruzione dei personaggi, delle atmosfere e degli universi visivi.

Un’occasione per avvicinare gli spettatori al mestiere del cinema e ai suoi processi creativi, rivolta tanto agli appassionati del fantastico quanto agli studenti, ai giovani professionisti dell’audiovisivo e a un pubblico curioso di conoscere le nuove voci della cinematografia italiana.

Le proiezioni e gli incontri sono gratuiti. Per accedere agli spazi di The Cineclub è necessario il tesseramento associativo, aperto a tutti e sottoscrivibile direttamente in loco.

Fantafestival Young – Prima edizione

20 e 21 novembre 2026

The Cineclub – Via Lidia 46, Roma