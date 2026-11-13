IL BRACCONAGGIO RACCONTATO CHIARO, PER CHI CHIEDE FATTI E NON PAROLE

Il bracconaggio è un problema che riguarda tutti e che non possiamo più ignorare. Quando si parla di bracconaggio, spesso si pensa soltanto a chi uccide illegalmente un animale nei boschi o nelle campagne. In realtà il fenomeno è molto più ampio: riguarda anche fiumi, torrenti, laghi, lagune, zone umide, coste e mare.

Esiste anche il bracconaggio ittico, cioè la pesca praticata in violazione delle leggi. Nei fiumi e nei laghi, così come nelle acque interne e nelle lagune, possono essere utilizzati sistemi particolarmente distruttivi: corrente elettrica, esplosivi, sostanze tossiche o anestetiche e metodi che provocano il prosciugamento, anche parziale, dei corsi d’acqua per catturare i pesci. Vengono inoltre impiegate reti e attrezzature non consentite o utilizzate senza le necessarie autorizzazioni.

Non si tratta di semplici irregolarità: questi metodi possono uccidere indiscriminatamente la fauna ittica, compromettere la riproduzione delle specie e danneggiare l’intero ecosistema. La legge 22 gennaio 2026, n. 16, ha rafforzato le disposizioni contro il bracconaggio ittico nelle acque interne. Per la pesca in mare restano applicabili le specifiche norme che regolano l’attività marittima e la tutela delle specie.

Il bracconaggio riguarda anche la fauna terrestre e gli uccelli: può avvenire con armi, reti, trappole, lacci e altri sistemi illegali. A essere colpite sono tante specie, comprese quelle protette, con conseguenze che possono compromettere gli equilibri naturali e la biodiversità. Tra le pratiche illegali rientrano anche l’utilizzo di richiami elettroacustici vietati e l’uccisione di animali in aree dove l’attività venatoria è proibita. Sono forme diverse di violazione, ma tutte mettono a rischio la fauna selvatica e rendono necessari controlli efficaci.

La gravità del fenomeno emerge anche da alcuni fatti avvenuti nel Lazio tra la fine di settembre e il mese di ottobre 2026. A Velletri, il 18 ottobre, un’aquila minore è stata colpita da colpi d’arma da fuoco: nel suo corpo sono stati rilevati otto pallini e una grave frattura all’ala sinistra. Nonostante i soccorsi e il trasferimento al Centro recupero fauna selvatica della Lipu di Roma, il rapace è morto. Nella Riserva naturale Nazzano Tevere-Farfa, il 30 settembre, sono stati trovati due aironi cenerini morti, con ferite da arma da fuoco, in un’area dove la caccia è vietata. A Minturno, in località San Vito, i Carabinieri Forestali hanno sorpreso un uomo mentre esercitava attività venatoria utilizzando richiami elettroacustici vietati: è stato denunciato e sono stati sequestrati un fucile, le munizioni e due dispositivi di richiamo. Episodi diversi, che mostrano concretamente le molteplici forme in cui si manifestano le violazioni e la necessità di contrastarle.

È importante chiarire una cosa: la caccia e la pesca esercitate nel rispetto delle regole non sono bracconaggio. Il problema è chi viola deliberatamente le leggi, cattura o uccide animali illegalmente e, in alcuni casi, alimenta anche un commercio illecito.

Le norme esistono, ma non basta scriverle: bisogna applicarle. Servono controlli costanti, personale preparato, mezzi adeguati e una presenza concreta sul territorio, nelle campagne, nei boschi, lungo i fiumi e nei laghi, nelle aree protette e lungo le coste.

Anche sul piano politico e istituzionale è necessario mantenere alta l’attenzione. Mauro Antonini, esponente della Lega, ha manifestato interesse ad affrontare il tema: un confronto che può contribuire a portare il problema all’attenzione delle istituzioni e a promuovere interventi concreti.

Le forze dell’ordine, le guardie e il personale impegnato nella vigilanza ambientale svolgono un ruolo importante. È necessario valorizzare il loro lavoro e rafforzare la collaborazione tra tutti i soggetti che si occupano della tutela della fauna e dell’ambiente.

Anche i cittadini possono fare la propria parte, segnalando alle autorità situazioni sospette, senza esporsi a rischi e senza intervenire direttamente.

La fauna selvatica non appartiene a chi riesce a catturarla per primo. È un patrimonio comune, e proteggerla significa difendere il territorio, la biodiversità e il futuro di tutti.

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Claudio Santinelli, esperto in ambiente, biodiversità e tutela del patrimonio naturale, con esperienza in ambito istituzionale e politico. Da anni impegnato nella salvaguardia del territorio e nella difesa degli ecosistemi. L’iniziativa nasce con il sostegno politico di Mauro Antonini, per rafforzare la lotta al bracconaggio e la tutela della fauna.