A Lisbona le feste hanno un’altra storia



Tra antiche usanze, leggende popolari, specialità gastronomiche e grandi celebrazioni, il Natale portoghese svela il suo volto più autentico.

Durante le festività natalizie Lisbona si trasforma in una destinazione tutta da vivere, dove il fascino dei quartieri storici incontra lo spettacolo delle luminarie, i mercatini animano le piazze e il profumo delle specialità portoghesi accompagnano le passeggiate in città. Dal Wonderland Lisboa alle celebrazioni di Capodanno sul Tago, la Capitale offre tante occasioni per immergersi nell’atmosfera delle feste. È il periodo ideale per concedersi una pausa dalla quotidianità, andare alla scoperta dei luoghi simbolo della città, lasciarsi conquistare dalla sua vivacità culturale e assaporare le tradizioni locali. A completare l’esperienza, un soggiorno negli Heritage Hotels, dove vivere appieno il calore e l’autenticità dell’ospitalità portoghese.

Lisbona è una di quelle città capace di conquistare i visitatori in ogni stagione, grazie al suo carattere autentico, ai suoi scorci suggestivi e a quell’inconfondibile equilibrio tra vivacità e malinconia che la rende una delle capitali più affascinanti d’Europa. Ma è durante il periodo delle festività che la capitale portoghese rivela un volto ancora più speciale: con l’arrivo di dicembre, le prime luminarie accendono le strade, trasformando il centro storico in un itinerario di luci e colori, tra decorazioni sospese, installazioni luminose e grandi alberi addobbati. A fare da cornice al clima di festa, è un ricco calendario di appuntamenti, che trasformano alcuni dei luoghi più iconici della città in scenari da fiaba.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’è il Rossio Christmas Market, in programma fino al 21 dicembre 2026 nella centralissima Praça Dom Pedro IV. Qui, nel cuore della Baixa, prende vita un vero e proprio villaggio natalizio con caratteristiche casette in legno, dove curiosare tra creazioni artigianali, prodotti locali, dolci della tradizione e originali idee regalo. L’atmosfera è arricchita da musica, spettacoli ed iniziative dedicate anche alle famiglie. Tra le attrazioni più amate c’è il Comboio de Natal, il trenino natalizio completamente elettrico che permette di attraversare alcune delle strade più caratteristiche del centro, ammirando decorazioni e luminarie che vestono a festa la capitale.

Un’altra tappa imperdibile è il Wonderland Lisboa, in programma fino al 3 gennaio 2027, che trasforma Parque Eduardo VII in un suggestivo scenario natalizio. A conquistare i visitatori è soprattutto la ruota panoramica, dalla quale ammirare Lisbona dall’alto e godere di una spettacolare vista sul fiume Tago, particolarmente scenografica al tramonto. Per chi ama divertirsi sul ghiaccio c’è una pista di pattinaggio ecologica, uno spazio pensato per cimentarsi in qualche piroetta e vivere tutta la magia delle feste. I più piccoli potranno, inoltre, incontrare Babbo Natale in persona e consegnarli la propria letterina. Il Wonderland è un appuntamento che negli anni è diventato uno dei simboli delle festività lisbonesi e che permette di vivere il Natale immersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente. A completare il calendario degli appuntamenti natalizi c’è anche il Circo di Natale del Coliseu dos Recreios, in programma fino al 27 dicembre. Ospitato nello storico teatro della Capitale, lo spettacolo riunisce artisti provenienti da paesi diversi, tra acrobazie, numeri di equilibrismo, giocoleria e momenti di comicità. Una tradizione che da generazioni accompagna il Natale aggiungendo un tocco di magia e meraviglia alle giornate di festa.

Quando il calendario si avvicina all’ultimo giorno dell’anno, la Capitale si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa. Il cuore delle celebrazioni è tradizionalmente Praça do Comércio, una delle piazze più scenografiche d’Europa. Qui i visitatori si ritrovano per assistere agli spettacoli musicali e all’intrattenimento che accompagnano l’attesa della mezzanotte. Il momento più emozionante arriverà con il conto alla rovescia e i fuochi d’artificio che illumineranno il cielo sopra il fiume, regalando uno spettacolo suggestivo in una delle cornici più belle della città. La festa proseguirà poi tra musica, brindisi e balli, per accogliere insieme il primo giorno del nuovo anno. Per chi desidera accogliere il 2027 da una prospettiva diversa, c’è anche la possibilità di vivere la notte di San Silvestro a bordo di un battello sul Tago: le speciali crociere serali permettono di ammirare Lisbona dal fiume e di brindare, allo scoccare della mezzanotte, sotto lo spettacolo pirotecnico.

Ma per vivere il Capodanno proprio come un vero lisboneta, non basta lasciarsi coinvolgere dai festeggiamenti: vale la pensa conoscere anche le piccole tradizioni e le superstizioni popolari che accompagnano l’arrivo del nuovo anno. Alcune sono particolarmente curiose e, ancora oggi, vengono riproposte da molte famiglie come un divertente augurio di felicità e prosperità.

Tra le più conosciute c’è l’usanza di indossare biancheria intima nuova, tradizionalmente di colore blu, considerato un portafortuna. C’è poi chi si assicura di avere una moneta in tasca allo scoccare della mezzanotte, un piccolo gesto simbolico per attirare abbondanza e fortuna economica nei mesi successivi. Il rito più caratteristico è però quello dei dodici chicchi di uva passa, le cosi dette “doze passas”: uno da mangiare ad ogni rintocco della mezzanotte, accompagnandolo con un desiderio per ciascuno dei dodici mesi dell’anno. Tra le credenze popolari meno conosciute, c’è anche quella di preparare il letto con lenzuola nuove prima della notte di San Silvestro, un gesto di buon auspicio per la vita sentimentale e per un anno ricco d’amore. Tradizioni, piccoli rituali e gesti scaramantici che aggiungono un tocco di folklore alla notte più attesa dell’anno e che raccontano il lato più autentico della cultura portoghese.

Per completare il soggiorno e immergersi pienamente nell’atmosfera della capitale, gli Heritage Hotelsrappresentano una scelta ideale per chi desidera vivere la città attraverso la sua storia, la sua architettura e le sue tradizioni. La collezione riunisce quattro boutique hotel indipendenti ricavati da edifici storici accuratamente restaurati nel cuore della città. Ogni struttura custodisce un’identità particolare e racconta una diversa sfumatura di Lisbona, coniugando il fascino delle dimore d’epoca con il comfort e i servizi dell’ospitalità contemporanea.

Heritage As Janelas Verdes Inn - Rua Janelas Verdes 27, Lisbona, tel. +351/21/3968143 Heritage Avenida Liberdade Hotel - Avenida da Liberdade 28, Lisbona, tel. +351/21/3404040 Heritage Lisboa Plaza Hotel - Tv. Salitre/Av. Liberdade, Lisbona, tel. +351/21/3218218 Heritage Solar do Castelo Inn - Rua das Cozinhas 2 (ao Castelo), Lisbona, tel. +351/21/8806050