Cosentino/Gabrieli (Sinistra Italiana – AVS): “Scuole sotto scacco: più fondi e personale, meno armi, censura e attacchi sindacali”

Gli allarmi bomba che in queste ore stanno minacciando le scuole del Lazio mettono a nudo l’inadeguatezza del Governo. Mentre i nostri istituti chiedono sicurezza, l’Esecutivo risponde con tagli al personale — circa 5.000 posti in meno tra docenti e ATA — e distrazioni ideologiche sui libri di storia, preferendo investire risorse nel riarmo anziché nella cybersicurezza scolastica.

A questo scenario si aggiunge un blitz inaccettabile: l’emendamento che esclude il comparto scuola dal calcolo della rappresentatività sindacale. Si tratta di un attacco diretto alla democrazia: negare valore al voto delle RSU significa voler zittire le lavoratrici e i lavoratori della scuola con una norma discriminatoria e anticostituzionale.

Sinistra Italiana Lazio denuncia una scuola pubblica colpita su due fronti: la vulnerabilità strutturale causata dalla carenza di investimenti e l’erosione dei diritti democratici. Chiediamo il ritiro immediato della norma sulle RSU e l’abbandono di questa agenda divisiva: la scuola ha bisogno di tutele concrete e rispetto, non di bavagli.