Dal cinema sudcoreano arriva una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale (IA) e identità umana. Reuters e Associated Press rilanciano un dibattito che trova riscontro nella ricerca scientifica: i chatbot possono offrirci compagnia, ma quali conseguenze hanno sulle nostre relazioni?

Un’intelligenza artificiale capace di riconoscere i nostri desideri, ricordare le conversazioni e rispondere con parole rassicuranti può farci sentire meno soli. Ma potrebbe anche abituarci a relazioni nelle quali l’altro non ci contraddice, non cambia e non chiede nulla in cambio. È uno degli interrogativi sollevati dal regista sudcoreano Yeon Sang-ho, conosciuto internazionalmente per Train to Busan, in un’intervista pubblicata da Reuters l’11 novembre 2026 e dedicata al suo nuovo thriller psicologico Paradise Lost.

Il film affronta il rapporto tra identità umana, memoria e intelligenza artificiale attraverso una storia familiare. Intervistato anche da Associated Press, il regista ha richiamato una differenza fondamentale: le persone si trasformano attraverso le esperienze e le relazioni, mentre un’identità artificiale può essere costruita per rispondere alle aspettative di chi la utilizza.

Nell’intervista a Reuters, Yeon osserva inoltre che la straordinaria velocità con cui possiamo scambiare informazioni non garantisce una maggiore apertura verso gli altri. Gli algoritmi possono proporci contenuti sempre più vicini alle nostre preferenze, rafforzando convinzioni già consolidate. La sua è una lettura artistica e filosofica, non una dimostrazione scientifica. Tuttavia, introduce un problema che la ricerca sta cominciando a esaminare con crescente attenzione.

Nel marzo 2026, sulla rivista Psychological Science, le ricercatrici Dunigan Folk ed Elizabeth Dunn, dell’Università della British Columbia, hanno pubblicato uno studio longitudinale che ha seguito per dodici mesi oltre duemila adulti di quattro Paesi occidentali. L’obiettivo era comprendere il rapporto tra utilizzo dei chatbot come compagnia e percezione della solitudine.

I risultati suggeriscono una relazione complessa. Un maggiore utilizzo sociale dei chatbot era associato a successivi aumenti della solitudine emotiva, misurata attraverso un indicatore specifico. Utilizzando invece una misura più ampia dei legami sociali, emergeva anche il fenomeno opposto: le persone che si sentivano meno connesse agli altri tendevano successivamente a rivolgersi maggiormente ai chatbot. Le autrici invitano a non trarre conclusioni causali definitive, considerando il carattere esplorativo delle analisi.

Un’altra ricerca, condotta nel 2025 dal MIT Media Lab e da OpenAI su 981 partecipanti, aveva esaminato per quattro settimane gli effetti di differenti modalità di conversazione con un chatbot. Le condizioni sperimentali non avevano prodotto differenze significative negli esiti psicologici considerati. Tuttavia, chi utilizzava spontaneamente il sistema più intensamente mostrava risultati generalmente peggiori su alcuni indicatori, tra cui dipendenza emotiva e utilizzo problematico.

Queste evidenze non autorizzano a sostenere che parlare con un’intelligenza artificiale provochi necessariamente isolamento. Mostrano piuttosto che gli effetti dipendono anche dalle caratteristiche individuali, dalla frequenza d’uso e dal ruolo attribuito alla tecnologia nella propria vita.

Il fenomeno ha già una dimensione sociale. Secondo l’AI Index Report 2026 dell’Università di Stanford, il 52% degli intervistati a livello mondiale dichiara almeno un certo entusiasmo verso la possibilità di utilizzare l’IA come compagnia. In Italia la quota rilevata è inferiore, circa il 42%. Si tratta di atteggiamenti dichiarati, non di percentuali di persone che intrattengono effettivamente relazioni con assistenti artificiali.

Sul piano etico, l’UNESCO aveva già individuato il problema nella raccomandazione internazionale del 2021, invitando gli Stati a studiare gli effetti delle interazioni tra esseri umani e sistemi artificiali, con particolare attenzione ai bambini, alle persone vulnerabili e alle possibili conseguenze psicologiche. Nel 2025 anche il documento vaticano Antiqua et nova ha affrontato la distinzione tra risposte che simulano empatia ed esperienza autentica della relazione umana, attraverso una prospettiva antropologica e teologica.

Che cosa significa per chi utilizza questi strumenti? Un assistente artificiale può aiutare uno studente a organizzare il lavoro, un anziano a reperire informazioni o un professionista a preparare una conversazione difficile. Il beneficio è concreto quando la tecnologia sostiene le capacità personali e facilita i rapporti con gli altri. Diventa invece necessario interrogarsi quando la disponibilità permanente di un interlocutore artificiale comincia a sostituire sistematicamente il confronto umano.

Nei prossimi due anni è plausibile che assistenti dotati di memoria, voce e personalizzazione rendano queste interazioni ancora più naturali. La questione per sviluppatori, educatori, famiglie e istituzioni sarà comprendere come valutarne gli effetti nel tempo, senza confondere la soddisfazione immediata dell’utente con il suo benessere duraturo.

Per ciascuno di noi rimane una distinzione da coltivare: sentirsi ascoltati da una macchina può essere un’esperienza utile, ma non equivale necessariamente a costruire una relazione con qualcuno che possiede una propria storia, una volontà e un punto di vista indipendenti dai nostri.