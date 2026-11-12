«Le Pagine della Terra» a Ferdinando Cotugno per «Tempo di ritorno» 

Il giornalista premiato in collegamento dalla COP31



Il libro, edito da Guanda, racconta la crisi climatica attraverso tre generazioni di una famiglia italiana. Alla cerimonia di Villa Torlonia, Cotugno è intervenuto da Antalya, in Turchia, dove sono in corso i negoziati ONU sul clima. A Davide Longo il primo premio SEMINO.

Ferdinando Cotugno ha vinto la sesta edizione del Premio letterario «Le Pagine della Terra» con Tempo di ritorno. Una storia di clima e di fantasmi (Guanda). Il giornalista è intervenuto alla cerimonia di martedì 10 novembre, al Teatro di Villa Torlonia, in collegamento da Antalya, in Turchia, dove sta seguendo la COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Ad aprire la cerimonia è stato Claudio Cutuli, che ha fondato il Premio nel luglio 2021 insieme a Vera Slepoj. «Ci muoveva una convinzione: la necessità di riportare il rapporto tra l’uomo e la natura al centro del dibattito culturale e della sensibilità collettiva». Cutuli ha ricordato il contributo di Slepoj alla nascita del progetto e ha ripercorso le radici del suo impegno ambientale, dalla tradizione familiare dei maestri tintori, che risale al 1838, al lavoro con le tinture naturali e le fibre organiche.

Il libro vincitore porta nella storia di una famiglia italiana le domande che oggi si discutono ad Antalya. Cotugno intreccia il racconto di alluvioni e ondate di calore con le vicende del nonno operaio all’Italsider, del padre camionista e della madre alla guida di un’impresa di trasporti. Attraverso il lavoro e le scelte quotidiane di tre generazioni, Tempo di ritorno racconta quanto lo sviluppo economico italiano sia stato legato ai combustibili fossili e come la crisi climatica stia cambiando i luoghi in cui viviamo. Un tema che incrocia la missione del Premio di dare spazio alla questione ambientale attraverso la letteratura.

Da Antalya, Cotugno ha raccontato i primi giorni dei negoziati, tra ottimismo e scetticismo. Il valore della COP, ha osservato, sta nella possibilità di riunire allo stesso tavolo Paesi con interessi e posizioni geopolitiche diverse. Trovare un accordo è difficile, ma il confronto offre anche ai Paesi più piccoli la possibilità di far sentire la propria voce e contribuire alla ricerca di soluzioni comuni.

A Davide Longo con Il silenzio dell’orsa (Mondadori) è andato il primo premio «Le Pagine della Terra SEMINO», la nuova sezione dedicata alla letteratura per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni. «Il nome SEMINO racchiude proprio questa idea: ogni lettura può rappresentare l’inizio di un percorso, lasciare un pensiero e contribuire alla crescita di una nuova consapevolezza», ha spiegato Cutuli.

Enrico Vanzina, scrittore, regista e copresidente del Premio, ha raccontato che l’esperienza di «Le Pagine della Terra» gli ha dato l’occasione di fermarsi e riflettere sul senso della vita. «La vita è più forte di noi. Il senso della vita è vivere. Noi siamo esattamente come gli animali e le piante», ha detto.

Per Ermete Realacci, copresidente del Premio, presidente della Fondazione Symbola e presidente onorario di Legambiente, “un futuro più a misura d’uomoha bisogno non solo della scienza, di un’economia diversa, di buona politica ma di cultura, letteratura, passioni. Contro la crisi climatica servono meno Trump e più Lula”.

Nella terna del premio principale figuravano anche Lorenza Gentile con La volta giusta (Feltrinelli) e Francesco Vidotto con Onesto (Bompiani). Per SEMINO erano finalisti, insieme a Davide Longo, Gianumberto Accinelli con Storie di ordinaria entomologia (Nomos Edizioni) e Giovanni Blandino con Nessuna isola è sola (Camelozampa).

Le giurie

La giuria di «Le Pagine della Terra», copresieduta da Enrico Vanzina ed Ermete Realacci, è composta da Marco Cappelletto, Federica Corsini, Piero Damosso, Marco Frittella, Rosalba Giugni, Giovanni Grasso, Laura Lega, Antonio Pietro Marzo, Angelo Mellone, Alessandra Necci, Fabrizio Parrulli, Gianni Todini, padre Enzo Fortunato e Vincenzo Pepe.

La giuria di «Le Pagine della Terra SEMINO» è composta da Alice Bigli, Giulia Orecchia, Sarah Pozzoli, Silvia Arinci e Clara Allasia.

Il Premio

Nato nel luglio 2021 da un’idea di Claudio Cutuli e Vera Slepoj, «Le Pagine della Terra» valorizza le opere che raccontano il rapporto tra l’essere umano e la natura e invitano a riflettere sulla tutela degli ecosistemi e sulla responsabilità verso le generazioni future. La sezione SEMINO estende questo impegno alla letteratura per ragazze e ragazzi.