Storie di donne: un riconoscimento che guarda al futuro

Torna il Premio “Storie di Donne”: il 23 novembre a Roma si celebra l’universo femminile tra impegno, resilienza, cultura ed attualità. Verrà annunciata una nuova direzione di futuro per la manifestazione.

Un pomeriggio interamente dedicato al talento, alla cultura e alla valorizzazione dell’universo femminile. Il prossimo 23 novembre 2026, a partire dalle ore 15.30, la prestigiosa Sala del Pomarancio del Centro Studi Americani (Via Michelangelo Caetani 32, Roma) ospiterà la dodicesima edizione di “Storie di Donne – Eccellenze Italiane”.

L’evento, ormai diventato un punto di riferimento nel panorama culturale nazionale, quest’anno seguirà un fil rouge di profonda rilevanza: “Donne ed Attualità”. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Occhio dell’Arte APS e da ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero), con la supervisione artistica e giornalistica di Lisa Bernardini.

In vista dell’atteso appuntamento, che si svolgerà rigorosamente ad invito e si concluderà con un aperitivo per gli ospiti, la macchina organizzativa è già a pieno regime. A fare il punto sui preparativi è lo stesso vertice dell’ente promotore per voce del Presidente Nazionale ACSI, Dr. Antonino Viti.

“Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della dodicesima edizione di un premio che non è solo una celebrazione, ma un momento di vera riflessione sul ruolo cardine della donna nella società contemporanea” – ha dichiarato Viti parlando a nome di tutto lo staff organizzativo.

“La selezione di quest’anno si preannuncia straordinaria e lo staff è già al lavoro per rifinire gli ultimi dettagli. Annunceremo una novità importante per il futuro della manifestazione”.

L’edizione 2026 sarà dedicata alla giornalista Christiana Ruggeri, compianto caporedattore della Redazione Scienze e Multimedia del TG2, recentemente scomparsa, che nella XI edizione era stata tra le assegnatarie proprio del riconoscimento Storie di Donne – Eccellenze italiane, in un evento svoltosi all’Aula TD1 – Campus Luiss a Roma. L’organizzazione la ricorderà coralmente attraverso un minuto di silenzio.

Parteciperà all’iniziativa, portando i suoi saluti istituzionali, il senatore Stefania Craxi. Accoglierà gli ospiti l’attuale Direttore del Centro Studi Americani, il prefetto Roberto Sgalla.

In una società in continua evoluzione, nella quale si avverte sempre più l’esigenza di ampliare gli orizzonti del racconto pubblico e valorizzare prospettive plurali, il progetto “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” si propone come uno spazio dedicato alla visibilità e al riconoscimento del talento femminile. Un’iniziativa che pone al centro esperienze di vita e professionali differenti, accomunate dalla capacità di trasformare passione, preparazione e determinazione in occasioni di crescita e cambiamento per l’intera collettività.

Il riconoscimento intende rendere omaggio non soltanto ai traguardi raggiunti, ma soprattutto ai percorsi che li hanno resi possibili: storie di coraggio, intuizioni, sacrifici e capacità di affrontare le difficoltà, magari lontane dai riflettori, ma capaci di lasciare un segno concreto nella realtà contemporanea.

Fin dalla sua nascita, “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” ha perseguito una precisa missione: individuare, raccontare e portare all’attenzione dei media e del pubblico figure femminili che, attraverso la propria attività o personalità, contribuiscono alla crescita culturale, sociale, scientifica e professionale del Paese. Un panorama volutamente trasversale, nel quale trovano spazio personalità già affermate e donne meno conosciute, accomunate da storie che siano di interesse ed esempio.

Nel corso delle diverse edizioni si sono alternate sul palcoscenico della manifestazione protagoniste provenienti dai più diversi settori. Accanto a loro, anche donne che hanno costruito il proprio valore nella dimensione quotidiana, comprese madri capaci di testimoniare, attraverso le proprie esperienze, una forma altrettanto significativa di impegno e responsabilità.

L’edizione che segna il dodicesimo anno del progetto si svilupperà attorno al filo conduttore della attualità, dedicato al ruolo e al valore dell’informazione nei suoi molteplici ambiti di applicazione. Un tema che invita a riflettere sulla capacità della comunicazione di orientare il dibattito pubblico, diffondere conoscenza, alimentare consapevolezza e contribuire alla costruzione di una società più informata ed inclusiva.

Ecco i nomi della winner’s list 2026: Marina Conte, madre di Marco Vannini, ucciso a Ladispoli, nella città metropolitana di Roma, la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, ripercorrerà la tragedia di un caso di cui ha parlato tutta Italia ed ancora vivo nella memoria popolare; Civita Di Russo, attuale vicecapo di Gabinetto con funzioni vicarie del Presidente della Regione Lazio, racconterà della sua lunga esperienza come avvocato penalista e del suo libro di grande successo per i tipi di Castelvecchi dal titolo libro “Indomita – La mia battaglia contro le mafie”; il Tenente Giovanna Arcangeli, appartenente alle fila dell’Esercito Italiano, offrirà una testimonianza di approfondimento sulla formazione militare, sulle responsabilità del comando e sul servizio delle donne nell’Esercito Italiano, e sarà introdotta dal Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, Vice Segretario Generale della Difesa; la giornalista, conduttrice e autrice Carola Carulli, responsabile tra l’altro di TG2 Achab Libri, parlerà del suo percorso giornalistico e narrativo e del ruolo della cultura nel racconto dell’attualità; Antonella Pallante, caposervizio e conduttrice della TGR Lazio di Rai 3, parlerà della sua attività che coniuga cronaca, cultura e attenzione ai temi sociali, ambientali e della ricerca; Valeria Ancione, giornalista del Corriere dello Sport e scrittrice, ha dedicato una parte significativa del proprio lavoro al calcio femminile e alla lotta contro le discriminazioni di genere nello sport, e nel corso dell’evento presenterà “Effetti collaterali di bellezza”, antologia nata dal laboratorio di scrittura “L’arte di vincere il foglio bianco”, da lei ideato e condotto per L’Arcobaleno della Speranza ODV (otto racconti di malati oncologici che trasformano l’esperienza della malattia in narrazione, condivisione e partecipazione); Norma Gimondi, avvocato e dirigente sportiva, nonché’ figlia del leggendario campione di ciclismo Felice Gimondi, parlerà della sua preparazione legale che ha messo al servizio della difesa della cultura sportiva, e racconterà del Gimondi Camp, iniziativa ludico-educativa da lei fondata e dedicata ai bambini normodotati e con disabilità dai 5 ai 12 anni, finalizzata al loro avvicinamento allo sport ed in particolare alla bicicletta.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Per ulteriori dettagli, accrediti o informazioni sulla manifestazione, è possibile consultare i canali ufficiali dell’evento.