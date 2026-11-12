COLLODI OLTRE PINOCCHIO: TRA UNIVERSITÀ, PIAZZE E TEATRO, IL BICENTENARIO DIVENTA UN VIAGGIO NELL’ITALIA DI OGGI

Dal 10 novembre sono partiti i nuovi appuntamenti del progetto di Oltre Le Parole ETS: una mostra interattiva, il Pinocchio-Bus, la prima nazionale de “Il caso Collodi” e un podcast realizzato con 22 associazioni di 14 regioni

Un autore da riscoprire oltre il suo personaggio più celebre e una storia che continua a parlare di libertà, identità, responsabilità e possibilità di cambiamento. Nel bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, il 10 novembre è entrato nel vivo il nuovo calendario di “Le avventure di Carlo Collodi raccontate da Pinocchio”, il progetto promosso da Oltre Le Parole ETS che intreccia ricerca, teatro e partecipazione sociale, coinvolgendo una rete di 22 associazioni in 14 regioni italiane.

Presentato il 25 maggio alla Camera dei deputati con la partecipazione del presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. Il programma beneficia inoltre del sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani a livello nazionale e di Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura per le attività romane, con patrocini che comprendono Regione Lazio, Università Roma Tre, Università della Calabria e Comune dell’Aquila.

Al centro del percorso c’è la volontà di restituire al pubblico la figura poliedrica di Collodi: scrittore, giornalista, intellettuale e protagonista del suo tempo. Una ricerca che incontra il presente attraverso le persone coinvolte nei laboratori e nelle attività: persone con disabilità, anziani, migranti, giovani a rischio di esclusione sociale, donne vittime di violenza ed ex detenuti. La letteratura diventa così un’occasione per far emergere esperienze e comunità, costruendo relazioni tra generazioni e territori.

«Vogliamo riportare al centro Collodi, la sua vita e la forza delle domande che la sua opera continua a porci. Pinocchio parla di errori, scelte, desiderio di appartenenza e possibilità di cambiare: temi che attraversano le esperienze delle persone coinvolte nel progetto», afferma Pascal La Delfa, presidente di Oltre Le Parole ETS e ideatore dell’iniziativa. «La rete di 22 associazioni in 14 regioni è parte essenziale di questo percorso. Attraverso il teatro e la lettura condivisa, ciascuno può contribuire con la propria voce e diventare protagonista di un’esperienza culturale comune. È da questo incontro che nasce il nostro nuovo Pinocchio».

Il primo appuntamento si è tenuto il 10 novembre all’Università Roma Tre, con un convegno internazionale dedicato a Carlo Collodi. Tra i partecipanti Daniela Marcheschi, tra le maggiori esperte dell’autore e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. L’incontro è stato accompagnato dalla mostra dedicata allo scrittore: un allestimento itinerante, tridimensionale e interattivo che invita visitatori di tutte le età a esplorare la sua storia, attraverso un’esperienza capace di unire approfondimento e scoperta.

Dall’università il progetto si sposterà nelle piazze della Capitale con il Pinocchio-Bus, un autobus a due piani trasformato in spazio culturale. Tre le tappe: il 21 novembre a Testaccio, il 22 novembre a piazza Sempione e il 3 dicembre a San Lorenzo. A bordo e attorno al bus, la mostra su Collodi incontrerà attività per bambini, laboratori, street dance e iniziative artistiche, portando il progetto nei quartieri e creando occasioni di partecipazione per famiglie e cittadini.

Il 24 novembre, giorno del duecentesimo anniversario della nascita di Collodi, il percorso nazionale approderà sulle principali piattaforme con il podcast dei 36 capitoli di Pinocchio, registrati insieme alle 22 associazioni coinvolte nelle 14 regioni. Una lettura corale in cui il testo si arricchisce delle voci di persone con età, provenienze e percorsi differenti. Il podcast restituirà al pubblico il lavoro della rete, rendendo accessibile un’esperienza che unisce il patrimonio letterario italiano e le storie delle comunità che lo reinterpretano.

Il viaggio proseguirà il 30 novembre e il 1° dicembre al Teatro Golden di Roma, con la prima nazionale de “Il caso Collodi”, in programma con tre repliche, di cui una matinée. Lo spettacolo, rivolto a un pubblico adulto e diretto da Pascal La Delfa, propone un ribaltamento di prospettiva: sono i personaggi di Pinocchio a raccontare la vita del loro creatore. Attraverso le loro voci prende forma il ritratto di un autore complesso, restituendo spazio alla sua biografia e alle contraddizioni dell’epoca in cui visse.

Il 15 dicembre sarà quindi l’Università della Calabria a ospitare un nuovo convegno dedicato a Collodi, nel ciclo di incontri universitari avviato all’Aquila il 27 ottobre e destinato a proseguire in Toscana nel mese di gennaio. La mostra continuerà intanto il suo itinerario in diverse regioni italiane fino alla fine di febbraio, accompagnando il progetto e ampliando le occasioni di incontro con il pubblico.

Università, associazioni, teatri e piazze diventano così le tappe di uno stesso racconto: riscoprire Collodi nella sua complessità e riconoscere, nella modernità di Pinocchio, uno spazio di confronto sul presente