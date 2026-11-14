Il gioco delle tre carte sulle pensioni: ciò che dà il fisco lo riprende l’inflazione

di Piero Fusaglia

Le simulazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio svelano l’effetto reale della manovra su 3,5 milioni di assegni: dietro lo sconto Irpef si nasconde una stretta sulla rivalutazione che pesa fino a mille euro l’anno

ROMA – In economia, come nella politica di bilancio, raramente i regali arrivano senza un conto nascosto sul retro. È la lezione che emerge con chiarezza dai numeri diffusi dall’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sull’impatto incrociato della nuova manovra sulle pensioni: mentre da una parte si annuncia con enfasi il taglio dell’Irpef fino a 55mila euro, dall’altra si stringono i cordoni sulla rivalutazione all’inflazione per oltre 3,5 milioni di assegni sopra quattro volte il minimo. Il risultato finale non è un sollievo, ma una partita di giro in perdita che per molti pensionati arriva a costare fino a mille euro l’anno.

Il meccanismo messo in campo per far quadrare i saldi di finanza pubblica colpisce ancora una volta quella fascia media che ha lavorato e versato contributi per decenni. Superata la soglia dei 2.447 euro lordi mensili, l’adeguamento al costo della vita smette di essere progressivo per scaglioni e viene ridotto sull’intero importo dell’assegno. Così si crea il paradosso fotografato dall’Upb: intorno ai 50mila euro lordi annui lo sconto fiscale dell’Irpef vale appena una manciata di decine di euro, mentre il taglio all’indicizzazione ne mangia oltre cinquecento, lasciando un buco netto di 520 euro.

Ancora una volta, dunque, le pensioni medio-alte vengono usate come bancomat silenzioso per finanziare altre voci della legge di Bilancio. Un’operazione contabile che nel breve periodo aiuta a tenere in ordine i conti del Tesoro, ma che nel tempo erode in modo strutturale il potere d’acquisto di chi aveva costruito il proprio assegno sul lavoro di una vita.