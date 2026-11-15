Cento all’ora. Da Roma a Formello, SALUS MID unisce prevenzione e sport per contrastare la solitudine delle persone con fragilità psico-fisica.

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Sabato 21 novembre 2026, dalle 9 alle 14, il Centro Anziani Le Rughe di Formello ospiterà una giornata gratuita dedicata all’equilibrio e alla prevenzione delle cadute. Dopo le esperienze di Roma e del Festival dello Sport Inclusivo di Milazzo, la squadra di SALUS MID porta a Formello un impegno che riguarda tutta la comunità: aiutare chi rischia di restare solo a continuare a partecipare alla vita di ogni giorno.

“Cento all’ora”. Nel suo primo rapporto globale sulla connessione sociale, pubblicato nel giugno 2025, la Commissione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che una persona su sei nel mondo si sente sola. Secondo le stime dell’OMS, tra il 2014 e il 2019 alla solitudine sono stati associati oltre 871.000 decessi l’anno, circa cento ogni ora.

Nella vita di un quartiere, la solitudine può cominciare da un’assenza a cui nessuno fa caso. Una persona anziana, dopo una caduta, rinuncia a percorrere la strada fino al centro dove incontra gli amici. Un atleta, fermo per un infortunio, perde per qualche settimana anche il viaggio con un compagno, le conversazioni a bordo campo, la consuetudine di essere atteso. È da queste esperienze che nasce l’impegno di SALUS MID. Aiutare una persona a continuare a muoversi in sicurezza significa anche aiutarla a conservare i legami che contano per lei.

A Milazzo, il contributo umano di Valeria Pappalardo

Tra i ricordi più belli di questo percorso c’è l’esperienza vissuta a Milazzo, in occasione di ALLinPARTY 2026, il Festival dello Sport Inclusivo. La squadra MID vi ha portato il proprio lavoro sulla prevenzione degli infortuni muscolari indiretti, raccogliendo le testimonianze degli atleti. L’atleta paralimpica Valeria Pappalardo ha scelto di condividere quelle giornate con il gruppo. Antonio Imeneo le rivolge un ringraziamento particolare per l’energia, la sensibilità e l’esperienza che ha messo a disposizione del progetto.

Il valore umano che Valeria ha trasmesso a SALUS MID sta anche in questa scelta: esserci in prima persona e mettere la propria esperienza di atleta al servizio degli altri. Per chi lavora nella prevenzione, ascoltare la voce degli atleti aiuta a capire che cosa si rischia di perdere quando ci si allontana dallo sport e che cosa si desidera ritrovare. È questo che la squadra porta con sé da Milazzo a Formello. Anche a una persona anziana che ha paura di cadere vale la pena chiedere dove vorrebbe tornare e chi vorrebbe ritrovare.

Formello, un banco di prova contro la solitudine

Dopo le attività avviate al Centro Anziani Petroselli e al Centro Sociale Anziani Cesano di Roma, Formello rappresenta un banco di prova fondamentale. Il 21 novembre la seconda tappa di prevenzione a Formello, grazie al sostegno del Sindaco Gian Filippo Santi, all’Assessore alle Politiche Sociali Patrizia Callarà e l’Assessore alla Sicurezza Giancarlo Zuccheri, presso il Centro Anziani Le Rughe, si potrà arrivare con un familiare o un vicino e parlare con i professionisti di una difficoltà che magari si è tenuta per sé. Una valutazione dell’equilibrio acquista un significato immediato quando la persona può spiegare che il suo obiettivo è tornare a fare la spesa a piedi o raggiungere gli amici per la partita a carte del pomeriggio.

Nel progetto, MID UniFUNVIC Europa e il Centro di Gnatologia Posturale TRIDENT contribuiscono alla valutazione multidisciplinare della funzione muscolare, della postura e dell’equilibrio. SUMMAE ETS porta l’esperienza del Terzo settore e PARAYOGA ASD quella del movimento adattato. Nei percorsi gratuiti proposti a Roma e in provincia, le valutazioni ripetute nel tempo consentono di confrontare i risultati e di discuterli con i partecipanti. L’incontro successivo è anche l’occasione per sapere se quella passeggiata è tornata a far parte della settimana.

Antonio Imeneo riconosce con gratitudine nel lavoro del professor Francesco Vaia una fonte di ispirazione per questo impegno. Il Prof. Vaia, componente vicario dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e già direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, ha presentato all’Università degli Studi di Napoli Parthenope la sua proposta per un welfare della salute che accompagni la persona nelle diverse fasi della vita. «Prevenire, curare, prendersi cura» è il titolo della sua lectio magistralis. Per Imeneo, prendersi cura comincia anche dall’accorgersi di chi ha smesso di partecipare.

Le radici nello sport paralimpico e il lavoro nel Lazio

Da oltre vent’anni il Antonio Imeneo lavora affinchè le persone con disabilità e fragilità trovino nello sport occasioni di autonomia, aggregazione e amicizia. Già delegato regionale FISPES Lazio e consigliere del Comitato Italiano Paralimpico del Lazio, Responsabile Italia Para Ju Jitsu, oggi è delegato FISDIR per Roma e provincia ed Esperto nazionale per lo sport presso l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Come ricorda Imeneo, nel 2022, insieme all’allora Ministra per le Disabilità Erika Stefani e a Sandro «Sandrino» Porru, all’epoca presidente della FISPES, inaugurò il Centro Internazionale di Ricerca dedicato alla prevenzione degli infortuni muscolari indiretti nello sport paralimpico. La prima sede italiana del Centro di Gnatologia Sportiva e Posturologia Odontoiatrica di UniFUNVIC Europa fu aperta a Roma. Seguì l’accreditamento anche per la Federazione Sport Sordi Italia (FSSI).

Oggi il Centro opera a Viterbo, presso lo studio del prof. Claudio Taglia, e a Roma, presso il Centro di Gnatologia Posturale TRIDENT dei dottori N. Zambonini e F. Gloria. Gli obiettivi sono prevenire gli infortuni muscolari indiretti, sostenere la performance atletica e favorire la longevità sportiva. Con FISDIR Lazio sono state realizzate attività di monitoraggio in tutte le province laziali per le ASD affiliate. A Viterbo, il prezioso sostegno di Alessandro Alfonsini di ANGSA ha offerto alla squadra nuovi spunti per il lavoro con le persone autistiche, a partire dal rispetto dei tempi e delle modalità con cui ciascuno partecipa ed esprime le proprie esigenze. La collaborazione con Banca delle Visite e Banca dello Sport ha arricchito questo percorso, dedicando attenzione sia all’accesso alle valutazioni sia alla possibilità di continuare a praticare sport.

Da Formello alle prossime comunità

La squadra prepara un lungo viaggio in Italia. A Napoli è in preparazione una prossima tappa grazie alla collaborazione avviata con Sergio Avallone, attivo nel contesto del CONI Napoli e alla guida del Dipartimento Kayak. In Iran è già iniziata la collaborazione con la Federazione di Ju-Jitsu per lo sport paralimpico. In Ucraina è previsto l’avvio di una collaborazione con l’Associazione Sindrome di Down di Kyiv (Kiev). Tra le prospettive internazionali del progetto figura anche l’Albania.

Il richiamo al primo rapporto globale sulla connessione sociale dell’OMS, riguarda tutti, ha dichiarato Antonio Imeneo, a Formello la risposta comincia da una responsabilità alla portata di una comunità: accorgersi di chi manca. Se una persona smette di venire al centro o agli allenamenti, qualcuno può chiamarla, ascoltare la ragione della sua assenza e aiutarla a ritrovare la strada. È questo il risultato umano a cui tende SALUS MID, anche dopo il 21 novembre. Che chi si è allontanato possa sentirsi ancora parte del gruppo e sappia che qualcuno lo aspetta.