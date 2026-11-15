Ciociaria d’autunno, itinerario tra eremi, borghi fortificati e tartufo nero: la riscoperta dell’entroterra laziale

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Dalle città fortificate di Alatri e Anagni ai boschi dei Monti Ernici: cresce il turismo esperienziale nella provincia di Frosinone, trainato da prodotti tipici, formaggi d’alpeggio e grandi vini autoctoni come il Cesanese del Piglio

di Redazione

FROSINONE – Lontana dai circuiti del turismo di massa ma ricchissima di storia, natura e tradizioni culinarie secolari, la Ciociaria si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nelle mappe del turismo lento del Centro Italia. Nel mese di novembre, i boschi dei Monti Ernici e dei Simbruini diventano la cornice ideale per un fine settimana all’insegna della cultura e dei sapori autentici dell’Appennino laziale.

L’itinerario unisce il fascino monumentale delle città fortificate – come Alatri con la sua acropoli ciclopica, Anagni città dei Papi e la Certosa di Trisulti – ai piaceri di una tavola generosa e identitaria. Protagonista della stagione è il tartufo nero pregiato e uncinato dei boschi ciociari, affiancato dai formaggi stagionati di malga, dal Pecorino di Picinisco DOP, dai fini-fini al ragù tradizionale e dai salumi artigianali.

A esaltare questi piatti intervengono i grandi vini autoctoni della provincia di Frosinone, a partire dal Cesanese del Piglio DOCG, primo vino rosso a denominazione garantita del Lazio, e dalla Passerina del Frusinate IGP. Un patrimonio enogastronomico e paesaggistico che attrae viaggiatori da tutta Italia e conferma le aree interne come una risorsa strategica per il futuro turistico della Regione.