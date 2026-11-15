Viaggio nella Sabina dell’olio nuovo: un weekend tra frantoi aperti, abbazie millenarie e borghi medievali

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Da Farfa a Monteleone Sabino, passando per Toffia e Casperia: l’oleoturismo diventa il motore della scoperta delle aree interne reatine. Degustazioni guidate, visite ai musei dell’olio e cucina contadina

di Redazione

RIETI – C’è un modo autentico e coinvolgente per scoprire il cuore verde del Lazio nel mese di novembre: seguire il profumo dell’olio appena franto lungo le colline della Sabina. A meno di un’ora da Roma, il territorio compreso tra la provincia di Rieti e la Sabina romana offre infatti uno degli itinerari più affascinanti d’Italia dove enogastronomia, arte e spiritualità si fondono in un’unica esperienza di viaggio.

Il punto di partenza ideale è l’Abbazia benedettina di Farfa, gioiello architettonico immerso in un borgo storico ricco di botteghe artigiane, per poi risalire verso borghi arroccati come Toffia, Casperia e Monteleone Sabino (l’antica Trebula Mutuesca, custode di importanti testimonianze archeologiche romane). In questo periodo dell’anno, molti frantoi storici aprono le porte ai visitatori per far assistere dal vivo alla molitura delle olive e offrire degustazioni di Sabina DOP su pane casereccio abbrustolito.

Completano l’itinerario i musei dedicati alla civiltà dell’olivo, come quello di Castelnuovo di Farfa, e le trattorie del territorio dove gustare piatti antichi come gli stringozzi fatti a mano, le zuppe di legumi locali e le carni alla brace. Un turismo sostenibile e di qualità che trasforma le colline sabine in una destinazione d’eccellenza per l’autunno.