Autunno ai Castelli Romani: tra cantine storiche, fraschette e vino novello torna il turismo del gusto a due passi da Roma

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I borghi vulcanici a sud della Capitale registrano il tutto esaurito nei fine settimana di novembre. Dalla degustazione delle nuove annate alla cucina tradizionale romana, ecco l’itinerario tra Frascati, Ariccia e Marino

di Redazione

ROMA – Con i boschi dei Colli Albani tinti dei colori caldi dell’autunno e il profumo del mosto che lascia spazio alle prime bottiglie della nuova vendemmia, i Castelli Romani si confermano la meta prediletta per il turismo enogastronomico di prossimità nel Lazio. Nei fine settimana di novembre, i vicoli di Frascati, Marino, Grottaferrata, Nemi e Ariccia tornano a riempirsi di visitatori e famiglie alla ricerca di autenticità, buon vino e convivialità.

Il filo conduttore di questa stagione è la riscoperta delle cantine storiche e delle tradizionali fraschette, luoghi simbolo della cultura popolare laziale dove il calice di Frascati Superiore DOCG o di Marino DOC accompagna i grandi classici della tavola locale: dalla porchetta di Ariccia IGP ai salumi artigianali, fino ai primi piatti della tradizione romana preparati con materie prime del territorio.

Accanto alla ristorazione tipica, cresce anche l’interesse per le esperienze in vigna e in cantina, con degustazioni guidate e passeggiate tra i filari vulcanici che uniscono la scoperta del paesaggio naturale – tra i laghi di Albano e Nemi – alla cultura del bere consapevole. Un modello di turismo lento e destagionalizzato che valorizza le piccole aziende vitivinicole familiari e sostiene l’economia dei borghi castellani ben oltre i mesi estivi.