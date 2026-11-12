Cardiochirurghi, Mauro Rinaldi è il nuovo presidente della SICCH

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo al Congresso svoltosi a Roma

“Il nuovo Direttivo avrà come scopo quello di allargare le sue adesioni,

proponendo una serie di iniziative culturali e di formazione,

supportando le attività nelle varie sedi”

“La diffusione capillare delle tecniche mininvasive, robotiche e transcatetere,

in congiunzione all’intelligenza artificiale, sarà una svolta epocale della disciplina”

Roma, 12 novembre – Il cardiochirurgo Mauro Rinaldi, professore ordinario di Chirurgia Cardiaca all’Università degli Studi di Torino e Direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, è il nuovo presidente della SICCH. È quanto sancito dal Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, svoltosi nei giorni scorsi a Roma – registrate oltre 600 presenze e la partecipazione delle Società scientifiche SIC, ANMCO, GISE, ITACTA e SIAARTI -, nel corso del quale è stato rinnovato il Consiglio Direttivo (in carica per il prossimo biennio 2027-2028).

Il Direttivo. Ratificate quindi anche le nomine di Domenico Paparella (vicepresidente), Fr ancesco Pollari (segretario), Francesco Onorati (segretario scientifico), Marco Pagliaro(tesoriere), Emanuela Angeli (responsabile Dominio Cardiopatie Congenite), Paolo Centofanti – Suad El Qarra – Khalil Fattouch (consiglieri), Tea Lena (consigliere junior), Alessandro Parolari (rappresentante Fondazione Cuore Domani).

Il neopresidente. “La SICCH rappresenta la comunità cardiochirurgica nazionale e nei prossimi due anni il nuovo Direttivo avrà come scopo quello di allargare le sue adesioni, proponendo una serie di iniziative culturali e di formazione, supportando le attività nelle varie sedi. La trasformazione tecnologica della nostra branca in atto negli ultimi anni impone un cambio di passo in questo senso: la diffusione capillare delle tecniche mininvasive, robotiche e transcatetere, in congiunzione all’intelligenza artificiale, sarà una svolta epocale della disciplina – ha sottolineato Rinaldi al termine del 33° National Meeting SICCH -. Soprattutto i giovani dovranno adeguarsi al cambiamento senza subirlo, ma adottandolo in prima persona”.

“L’implementazione del nuovo database nazionale, in collaborazione con Agenas, fornirà dati indispensabili per il benchmarking degli outcome. La SICCH fornirà molteplici iniziative di supporto in tal senso, verso una cardiochirurgia sempre più moderna e meno invasiva – ha aggiunto il neopresidente – con un occhio particolare alla appropriatezza basata su dati del mondo clinico reale”.