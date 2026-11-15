L’orso marsicano avvistamento nei pressi del Monastero di Santa Scolastica

Subiaco, I Guardiaparco dei Monti Simbruini sono al lavoro per raccogliere tracce biologiche, mentre l’Ente Parco rassicura i cittadini e diffonde le regole per una corretta convivenza.

Un incontro tanto raro quanto suggestivo ha interessato il territorio di Subiaco: nella serata di venerdì scorso, un esemplare di orso bruno marsicano è stato avvistato nelle vicinanze dello storico Monastero di Santa Scolastica, all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Subito dopo la segnalazione, il personale Guardiaparco si è attivato sul campo per effettuare gli accertamenti di rito e cercare eventuali segni di presenza dell’animale. L’obiettivo è raccogliere campioni biologici – come peli o escrementi – da inviare ai laboratori dell’ISPRA (l’organo tecnico del Ministero dell’Ambiente). Attraverso le analisi genetiche, sarà infatti possibile identificare con esattezza l’esemplare, ricostruirne gli spostamenti e arricchire i dati della Rete di Monitoraggio della Regione Lazio, attiva dal 2008. La presenza del plantigrado nella più grande area protetta del Lazio non è una novità assoluta, ma negli ultimi anni gli avvistamenti si stanno facendo sempre più frequenti. Questo conferma il ruolo cruciale dei Monti Simbruini come corridoio ecologico e area di espansione per una sottospecie unica al mondo, di cui restano in Italia centrale soltanto poche decine di individui. Come spiegano dall’Ente Parco dei Monti Simbruini, in questo periodo dell’anno i giovani maschi tendono a compiere lunghi spostamenti, percorrendo anche decine di chilometri alla ricerca di cibo – principalmente frutta, ghiande e faggiole – per accumulare riserve in vista dell’inverno. Il presidente e il direttore del Parco dei Monti Simbruini invitano i residenti e gli escursionisti a non allarmarsi. L’orso marsicano è infatti un animale estremamente elusivo, prevalentemente vegetariano e non aggressivo verso l’uomo, che tende quasi sempre ad allontanarsi per primo. Per garantire la sicurezza delle persone e la tutela dell’animale, l’Ente Parco ricorda alcune semplici ma fondamentali norme di comportamento in caso di incontro: Prevenzione nel bosco: Nei tratti più fitti, camminare facendo un po’ di rumore per segnalare la propria presenza ed evitare di sorprendere l’animale. Tenere sempre i cani al guinzaglio; In caso di avvistamento sul sentiero: Mantenere la calma, non gridare e non lanciare oggetti. Restare fermi o arretrare molto lentamente, assicurandosi di lasciare all’orso una chiara via di fuga. Non scappare mai di corsa, poiché la fuga potrebbe innescare una reazione difensiva; Distanza di sicurezza: Non avvicinarsi per nessun motivo, specialmente se si tratta di femmine con cuccioli o di esemplari intenti a mangiare; In automobile: Se l’orso attraversa la strada, fermare il veicolo e lasciarlo sfilare via indisturbato, evitando di seguirlo con l’auto o di abbagliarlo; Gestione dei rifiuti: Non abbandonare mai cibo o spazzatura; l’orso potrebbe associare la presenza umana a una fonte di nutrimento facile, aumentando il rischio di avvicinamento ai centri abitati. Chiunque dovesse avere la fortuna di incrociare un orso è invitato ad ammirarlo in silenzio, lasciandolo allontanare, e a contattare tempestivamente il Servizio Guardiaparco ai numeri 348 2891559 o 348 2891558 (attivi anche per messaggi WhatsApp), contribuendo così in prima persona al lavoro di ricerca e tutela svolto in sinergia con i Carabinieri Forestali e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.