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Dopo l’importante vittoria nell’ultimo turno per 1-0 contro l’Atletico Cimina Falisca che è valsa il primo posto in classifica, il Presidente del Real Campagnano, Mirko Greco, ha voluto mandare un messaggio alla squadra, allo staff e a tutta la cittadinanza con una lettera intensa e ricca di significato:

Ragazzi, complimenti di cuore. Quello di oggi è un ottimo risultato e so quanto lavoro c’è dietro, ma quello che mi rende più orgoglioso è vedere come vi sostenete a vicenda. Siete una bella squadra e prima ancora un gruppo di amici. Il cammino è ancora lungo e impegnativo, però vedere con quanta serietà e determinazione lo state affrontando insieme mi dà grande fiducia. Grazie all’allenatore, al direttore sportivo, al direttore tecnico e a tutto lo staff. La domenica si vede il risultato, ma io vi ringrazio anche per quello che fate durante la settimana, lontano dagli spalti, perché ogni ragazzo arrivi in campo sentendosi parte di questa squadra. E a chi oggi era sugli spalti voglio dire una cosa semplice: grazie alla cittadinanza di Campagnano, agli ultras e a tutti quelli che ci sostengono. La vostra voce arriva in campo. Un abbraccio speciale ai nostri over 70: oggi con lo striscione dedicato ci avete emozionato. Grazie agli amici che regalano tempo e danno una mano al Real Campagnano. È un orgoglio portare in campo il nome del nostro paese. Questo risultato ce lo godiamo insieme. Forza Real Campagnano.