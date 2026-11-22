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Una beffa atroce all’ultimo respiro gela lo stadio “Manlio Scopigno” e priva l’FC Rieti di una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Nella 12ª giornata del Girone A di Eccellenza Laziale, lo scontro d’alta quota tra gli amarantoceleste e un’ottima FC Eur si chiude sull’1-1 al termine di una gara spigolosa e ricca di pathos nel finale.

La sfida tra due delle formazioni più brillanti di questo avvio di stagione si sviluppa fin dalle prime battute sui binari dell’equilibrio, con le squadre molto attente a non concedere spazi e il gioco spesso concentrato nella zona nevralgica del campo. Il Rieti prova ad accendere la luce al 17′ con un fraseggio fluido che libera la prima punta Piccioni: l’attaccante protegge palla e conquista una punizione da posizione invitante. Al 22′ è Sariang a mettersi in proprio con un’accelerazione delle sue sulla corsia esterna che vale un calcio d’angolo.

La vera grande occasione della prima frazione arriva al 37′: schema illuminante su punizione orchestrato da Tinti e Kassama, con quest’ultimo che lascia partire una conclusione velenosa destinata sotto l’incrocio dei pali, disinnescata solo da un intervento prodigioso dell’estremo difensore ospite. Prima del riposo c’è tempo per un’altra fiammata amarantoceleste: cambio di gioco preciso di Di Paolo per Tinti, bravo ad agganciare e a procurarsi un altro calcio piazzato dal limite proprio allo scadere. Si va così all’intervallo sullo 0-0 dopo quarantacinque minuti tattici e avari di emozioni.

L’avvio di ripresa vede l’FC Eur affacciarsi subito in avanti al 47′ con un tiro dalla trequarti che impensierisce il portiere di casa. Il Rieti risponde alzando il baricentro e al 62′ costruisce una buona opportunità sull’asse Esposito-Da Conceição: filtrante del numero 26, scatto bruciante del neoacquisto che salta l’ultimo uomo e viene steso al limite, guadagnando una punizione da mattonella favorevole.

Il forcing dei padroni di casa viene premiato al 74′, quando il match finalmente si stappa: trama avvolgente sull’out di sinistra, traversone teso di Da Conceição nel cuore dell’area piccola e batti e ribatti convulso risolto dal numero 22 Tomas Corsi, più lesto di tutti a insaccare l’1-0 che fa esplodere il pubblico di casa. Sulle ali dell’entusiasmo, al 76′ Ivan Forti ci prova dalla trequarti senza però trovare lo specchio con la giusta forza.

Con il cronometro ormai prossimo al triplice fischio e il Rieti impegnato ad amministrare il prezioso vantaggio, al 94′ si materializza la svolta definitiva dell’incontro. Punizione dalla trequarti in favore dell’FC Eur: il cross spiove nell’area amarantoceleste, il portiere di casa calcola male i tempi dell’uscita andando a vuoto nella presa e per il numero 6 ospite Battaiotto diventa un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete di testa. È il gol dell’1-1 che manda in estasi la panchina ospite e lascia tanto amaro in bocca all’FC Rieti, costretto ad accontentarsi di un punto dopo aver accarezzato fino all’ultimo istante l’intera posta in palio.

È quindi il secondo pareggio consecutivo per la formazione di Paris dopo quello di settimana scorsa contro il Fregene in trasferta. Per l’FC Eur invece è un punto prezioso per rimanere in zona play-off.

Con la vetta ancora salda grazie ai 7 punti di vantaggio sul Civitavecchia secondo, il Rieti nel prossimo turno di campionato farà visita al Grifone Gialloverde in un match che si prospetta molto interessante.