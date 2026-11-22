Stampa / Salva PDF

Un detenuto su tre lavora. Sembra una buona notizia, finché non si guardano i numeri da vicino: la maggior parte di quel lavoro serve a far funzionare il carcere che li ospita. Eppure nel Lazio quelli che hanno un datore di lavoro diverso dall’amministrazione penitenziaria sono solo 157 sui 7.087 presenti, poco più di due su cento. Per capire come trasformare il principio costituzionale della pena rieducativa in una vera opportunità di riabilitazione, Confcooperative Lazio e Confcooperative Federsolidarietà Lazio promuovono mercoledì 25 novembre 2026, dalle 9.30 alle 18.00, il convegno “La giustizia… giusta. L’articolo 27 e la cooperazione sociale”, che si terrà presso la sede della Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra a Roma.

I numeri che contano davvero

7.087 detenuti nei 14 istituti del Lazio, per poco più di 5.300 posti.

detenuti nei 14 istituti del Lazio, per poco più di 5.300 posti. 157 detenuti laziali lavorano per datori diversi dall’amministrazione penitenziaria (circa il 2,2% dei presenti).

detenuti laziali lavorano per datori diversi dall’amministrazione penitenziaria (circa il 2,2% dei presenti). 1.394 su 1.622 : nel Lazio, l’86% dei detenuti alle dipendenze dell’amministrazione svolge servizi interni all’istituto.

: nel Lazio, l’86% dei detenuti alle dipendenze dell’amministrazione svolge servizi interni all’istituto. 129% : il tasso di affollamento delle carceri italiane. Al 31 ottobre 2026 i detenuti sono 66.285, per 51.283 posti regolamentari.

: il tasso di affollamento delle carceri italiane. Al 31 ottobre 2026 i detenuti sono 66.285, per 51.283 posti regolamentari. 21.811 detenuti lavoratori in Italia (rilevazione al 30 giugno 2026): circa uno su tre.

detenuti lavoratori in Italia (rilevazione al 30 giugno 2026): circa uno su tre. 82% di chi lavora per l’amministrazione penitenziaria è impiegato in servizi interni agli istituti: 15.274 su 18.707.

di chi lavora per l’amministrazione penitenziaria è impiegato in servizi interni agli istituti: 15.274 su 18.707. 3.104 detenuti lavorano per altri datori: meno del 5% dei presenti. Solo 1.009 lo fanno in carcere per imprese e cooperative sociali, meno del 2%

Nota metodologica: fonte Ministero della Giustizia – Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, detenuti presenti al 31 ottobre 2026 e lavoranti per datore di lavoro al 30 giugno 2026)

.

Le analisi. L’articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; l’articolo 15 dell’ordinamento penitenziario riconosce il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Ma quanto lavoro formativo, retribuito e spendibile fuori esiste davvero? E chi deve renderlo possibile: Stato, Regione, enti locali, imprese, cooperazione sociale?

«Un detenuto su tre lavora, ma meno di uno su venti per un datore esterno: il lavoro che apre una strada fuori dal carcere è ancora l’eccezione – dice Marco Marcocci, Presidente Confcooperative Lazio e Vicepresidente nazionale Confcooperative –. Eppure è economia e abbattimento della recidiva e, quindi, sicurezza delle nostre città. La cooperazione sociale è pronta a fare la propria parte, se le istituzioni condividono con noi una visione e una responsabilità».

«Dietro questi numeri ci sono procedure da rendere chiare: tempi certi per le autorizzazioni, spazi a norma negli istituti, incentivi della legge Smuraglia erogati senza incertezze – rivendica Luciano Pantarotto, Presidente Confcooperative Federsolidarietà Lazio –. I dati non dicono ad esempio che, a differenza delle altre imprese che rimangono un anno e poi vanno via a causa della complicatezza del sistema, le cooperative sociali sono le uniche a restare per più tempo garantendo stabilità ai percorsi di reinserimento lavorativo dei detenuti. Ecco perché è necessario richiedere a gran voce il riconoscimento ufficiale del ruolo del Terzo settore, che fa della sussidiarietà uno dei suoi principi cardine, affinché possa diventare davvero compartecipe dell’ideazione e dell’organizzazione di questi processi e non solo un mero esecutore».

Il programma completo

Ore 9.30 – Apertura lavori e saluti istituzionali

Lorenzo Tagliavanti – Presidente Camera di Commercio di Roma

Marco Marcocci – Vicepresidente Confcooperative

Luciano Pantarotto – Presidente Confcooperative Federsolidarietà Lazio

Ernesto Napolillo – Direttore Generale, Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, Ministero della Giustizia

Stefano Granata – Presidente Confcooperative Federsolidarietà

Ore 10.30–11.30 – Panel 1: “Fare impresa: il ruolo sussidiario della cooperazione sociale nell’attuazione dell’articolo 15 dell’ordinamento penitenziario”

Roberto Giachetti – Deputato della Repubblica

Marco Scurria – Senatore della Repubblica

Marta Bonafoni – Consigliera regionale del Lazio

Maurizio Lupi – Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà

Rita Bernardini – Presidente Associazione Nessuno Tocchi Caino

Modera: Nicola Veschi – SkyTg24

Ore 11.30–13.00 – Panel 2: “Presa in carico, casa e servizi: il ruolo degli enti locali nell’esecuzione penale”

Massimiliano Maselli – Assessore Politiche Sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizio Civile, Regione Lazio

Antonio Mazzarotto – Dirigente Area Terzo Settore e innovazione sociale, Direzione Regionale Inclusione Sociale

Claudia Pratelli – Assessora Scuola, Formazione e Lavoro, Roma Capitale

Michela Battista – Responsabile Area IV U.I.E.P.E. di Roma

Salvatore Stingo – Presidente Agricoltura Capodarco Cooperativa Sociale

Modera: Nicola Veschi – SkyTg24

Ore 13.30–14.30 – Light lunch

Ore 14.30–16.30 – Panel 3: “Fare impresa oltre la legge Smuraglia: prospettive a vent’anni dall’approvazione”

Francesca Delle Vergini – Ferrovie dello Stato Italiane

Michelangelo Melchionno – Presidente CNA Lazio

Davide Gioda – Associazione Art. 27

Rossella Santoro – Dirigente Generale Amministrazione Penitenziaria

Testimonianze delle cooperative sociali

Modera: Filippo Giordano – Professore Ordinario di Economia Aziendale, Dip. GEPLI, Università LUMSA

Ore 16.30–17.30 – Panel 4: “L’affettività negli istituti penitenziari”

Bartolomeo Romano – Professore Ordinario di Diritto Penale, Dip. Giurisprudenza, Università di Palermo

Pasquale Bronzo – Professore Associato di Diritto Processuale Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di Roma

Teresa Mascolo – Direttrice Istituto di Rebibbia Nuovo Complesso

Matteo Cesaretti – Responsabile servizi per i detenuti Direzione Accoglienza e Inclusione

L’esperienza della cooperazione sociale: buone pratiche per la genitorialità in carcere

Modera: Valentina Calderone – Garante dei Diritti delle Persone private della libertà personale di Roma Capitale

Ore 18.00 – Conclusioni