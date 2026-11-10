Padel: FIP Silver a Como, la pontina Stellato torna in campo dopo il bronzo ai Mondiali di Doha

Da Latina al podio mondiale di Doha, fino al FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como. Emily Stellato sarà tra le protagoniste del torneo in programma fino a domenica 15 novembre sui campi del The Padel Resort. La giocatrice laziale, reduce dalla medaglia di bronzo conquistata con la Nazionale italiana femminile alla FIP World Cup, tornerà in campo insieme a Giulia Sussarello, con cui ha condiviso il percorso iridato in Qatar. Il torneo, inserito nel calendario del CUPRA FIP Tour, vedrà la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da 15 Paesi, con più di 30 giocatori e giocatrici tra i primi 100 del ranking mondiale.

FIP WORLD CUP QATAR 2026 / Photo: @marianocastrov / FIP

Per Stellato, la tappa comasca arriva a pochi giorni da uno dei risultati più importanti della stagione. A Doha l’Italia femminile ha conquistato il terzo posto mondiale, alle spalle delle superpotenze Spagna e Argentina, confermandosi tra le nazionali di riferimento del padel internazionale. Stellato è stata una delle protagoniste del percorso azzurro e ritroverà a Como la compagna Giulia Sussarello, con cui ha condiviso la medaglia iridata. Tra le altre azzurre presenti figurano Caterina Baldi, Clarissa Aima, al suo debutto mondiale a Doha, e Martina Parmigiani

Il tabellone femminile avrà anche una forte presenza internazionale, con la spagnola Lucia Sainz, ex numero uno del mondo, la connazionale Letizia Manquillo, ventenne già vincitrice di 17 titoli internazionali, l’argentina Daiara Valenzuela, vicecampionessa mondiale nel 2024, e la francese Alix Collombon, numero uno del suo Paese e protagonista a Doha.

Nel tabellone maschile saranno presenti diversi giocatori della Nazionale italiana che ha chiuso al quarto posto la FIP World Cup: Flavio Abbate, Marco Cassetta e Michele Brambilla. Tra i nomi internazionali figurano l’argentino Alex Chozas, campione del mondo a squadre nel 2024, il connazionale Juani Rubini e lo spagnolo José Diestro, campione d’Europa nel 2025.