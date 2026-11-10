TOR BELLA MONACA, ZEVI: «VIA ALLE PREASSEGNAZIONI PER 32 CASE POPOLARI

A BREVE LE CHIAVI ALLE FAMIGLIE»

Roma, 10 novembre 2026 – “Oggi è un giorno di festa. Chi oggi arriva in via dell’Archeologia vede la nuova torre, ma vede anche i giochi per i bambini, il verde, la palestra e gli spazi per le attività sociali. È questo che volevamo per chi vive qui, case in cui stare bene e luoghi in cui ritrovarsi. La torre centrale è parte di un intervento che nel comparto R5 interessa complessivamente 1.267 alloggi e circa 4.500 abitanti. Con la nuova torre, arrivano 32 nuove case popolari; sono in corso le preassegnazioni e a breve consegneremo le chiavi alle famiglie. Dietro questi risultati c’è un lavoro iniziato con lo sgombero di oltre 600 cantine ed è proseguito con gli spostamenti di più di 110 famiglie, trasferimenti coordinati dal Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative, per consentire la ristrutturazione degli alloggi in cui quelle famiglie vivevano. Il PNRR ci ha insegnato a lavorare per obiettivi e a mettere insieme competenze diverse per raggiungerli. Qui, a Tor Bella Monaca, questo ha voluto dire tenere insieme il lavoro su due piani, quello materiale e immateriale, ovvero case e spazi pubblici con servizi e relazioni di quartiere. Per questo ringrazio gli uffici e gli assessorati coinvolti, le consigliere e i consiglieri che hanno seguito il progetto sul territorio, gli operatori sociali e le associazioni che lavorano ogni giorno con gli abitanti. Come ha ricordato più volte il sindaco Gualtieri, la sicurezza di un quartiere si costruisce anche così, con case dignitose, spazi vissuti ogni giorno e istituzioni che restano presenti e ascoltano”.

Lo dichiara Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale.