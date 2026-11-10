TRAFFICO DI STUPEFACENTI E COINVOLGIMENTO DI MINORI: 13 MISURE CAUTELARI ESEGUITE DAI CARABINIERI DI MATERA NELLE PROVINCE DI MATERA, BRINDISI, MODENA E PALERMO

. UN ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO.

Nelle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Matera, Brindisi, Modena e Palermo, nonché presso la Casa circondariale di Matera, i militari della Compagnia Carabinieri di Pisticci (MT) hanno eseguito due distinte ordinanze applicative di misure cautelari personali. All’operazione hanno concorso il personale dei Comandi provinciali di Matera e delle Compagnie di San Vito dei Normanni (BR), Sassuolo (MO) e Carini (PA), con il supporto del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e delle unità cinofile di Tito (PZ) e Modugno (BA).

I provvedimenti, emessi dai G.I.P. del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni di Potenza su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Potenza e della Procura per i minorenni di Potenza, riguardano 13 indagati di cui cinque minorenni. Le misure applicate sono, a vario titolo, la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e, per i minorenni, il collocamento in comunità contenitive.

Nell’ambito del medesimo procedimento penale sono in corso di notifica sei avvisi di interrogatorio preventivo nei confronti di altrettanti indagati.

Nel corso delle perquisizioni, inoltre, uno dei soggetti maggiorenni destinatari dell’avviso per l’interrogatorio di garanzia, è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I destinatari dei provvedimenti sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del coinvolgimento di minori, anche infraquattordicenni, nelle attività illecite, e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Le indagini, svolte dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza e dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Potenza, si sono sviluppate per circa tre anni, da luglio 2023 a marzo 2026. Dalla ricostruzione investigativa è emersa l’operatività di un gruppo stabilmente dedito all’approvvigionamento e allo spaccio di cocaina e hashish. Le sostanze venivano acquistate a Matera, Bari e Taranto e, successivamente, rivendute nel comune di Bernalda (MT) e in altri centri del Materano.

L’indagine ha riguardato complessivamente 39 indagati maggiorenni, nei cui confronti sono stati formulati 147 capi di imputazione, e dieci minorenni.Per questi ultimi procede la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che ha contestato 172 capi di imputazione.

L’attività investigativa si è avvalsa di intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese mediante telecamere nascoste, analisi forensi e servizi di pedinamento.

Un elemento di particolare allarme emerso dalle investigazioni riguarda proprio il coinvolgimento dei minori. Secondo l’ipotesi accusatoria, il sodalizio sarebbe stato composto e diretto quasi interamente da ragazzi: il presunto capo operativo aveva diciotto anni all’inizio delle indagini e, nell’ultima fase, sarebbe stato affiancato da un minorenne con funzioni di co-reggente. Un minore avrebbe svolto attività di spaccio su strada già prima di compiere quattordici anni; un altro infraquattordicenne, non imputabile in ragione dell’età, sarebbe stato direttamente strumentalizzato dal gruppo. Circa 30 dei 49 indagati complessivi hanno attualmente meno di venticinque anni.

I minorenni sarebbero stati impiegati stabilmente quali corrieri, vedette e custodi della sostanza stupefacente, anche con funzioni di «magazzini mobili», mettendo a disposizione garage e mansarde delle abitazionifamiliari.

Le indagini hanno inoltre evidenziato il coinvolgimento di alcuni familiari. In un caso, una madre avrebbe consapevolmente custodito la sostanza stupefacente del figlio e, in un’occasione, recuperato in piena notte il borsello contenente l’incasso per sottrarlo a un controllo delle forze dell’ordine. In un altro caso, il padre di un minorenne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso, presso la propria abitazione, di oltre 250 grammi di hashish, che,secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe custodito per conto del gruppo. Nel tentativo di ostacolare il rinvenimento della sostanza, l’uomo avrebbe anche sguinzagliato un cane di grossa taglia contro i militari.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il gruppo avrebbe adottato diverse attività per eludere i controlli. Nell’ultima fase, l’approvvigionamento di cocaina e hashish sarebbe avvenuto anche attraverso canali Telegram gestiti da soggetti pugliesi, mediante cataloghi digitali che consentivano di scegliere panetti contrassegnati da marchi del lusso e concordare le fasce orarie di consegna.

La sostanza veniva, quindi, ritirata a Bari e Taranto da autisti di fiducia, accompagnati da ragazze per non destare sospetti durante i controlli.

Il taglio e il confezionamento, con l’impiego di bilancini indicati in gergo come «calcolatrici», sarebbero avvenuti inizialmente in garage a serranda abbassata e, dal 2026, in stanze di B&B affittate a rotazione, anche online, utilizzando documenti di prestanome e dichiarando un numero di ospiti diverso da quello effettivo.

Per le consegne al dettaglio e il controllo della piazza di spaccio di Bernalda, concentrata nella Villa Comunale, in piazza Plebiscito e lungo corso Umberto I, i vertici imponevano l’uso di biciclette elettriche. La silenziosità e la possibilità di attraversare aree chiuse al traffico ne consigliavano l’impiego per sottrarsi ai pedinamenti ed effettuare consegne rapide, in alcuni casi completate in pochi minuti dalla chiamata del cliente.

I dati dell’indagine e i sequestri

L’attività investigativa ha delineato una rete di spaccio rivolta a una platea eterogenea di acquirenti, tra cui giovani della movida, adulti, consumatori abituali e cittadini stranieri. Sono stati identificati oltre 150 acquirenti, di cui almeno 20 minorenni. In relazione alle cessioni a questi ultimi è stata contestata l’aggravante della consegna di sostanze stupefacenti a minori.

Nel corso delle indagini sono state sequestrate diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish, marijuana e diversa migliaia di euro in contanti. Sono state arrestate 3 persone e denunciate in stato di libertà altre 6. Altra sostanza stupefacente di vario genere (cocaina, hashish e marijuana), è stata rinvenuto nella disponibilità di alcuni indagati nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare, oltre a denaro contante e bilancini di precisione.

Il gruppo, inoltre, avrebbe tutelato i propri interessi anche attraverso condotte violente e intimidatorie. Tra i reati contestati figura un’estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un meccanico del luogo, che sarebbe stato minacciato di morte, insieme ai familiari, per indurlo a rinunciare a un credito.

Dalle indagini è emerso che i vertici esercitavano un controllo particolarmente stringente sui soggetti addetti allo spaccio, soprattutto minorenni, impartendo direttive volte ad aggredire chi si fosse appropriatodegli incassi e a minacciare chi manifestava cedimenti, o l’intenzione di rivolgersi ai Carabinieri, arrivando a prospettare violente percosse o l’esplosione dell’auto dei complici.

Sempre secondo la ricostruzione investigativa, i vertici si sarebbero fatti carico delle spese legali dei minorenni fermati, con la finalità di assicurarne il silenzio.

Si dà atto che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio costituzionale di presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo a seguito di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.