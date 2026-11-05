VIOLA RIPETUTAMENTE IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA EX MOGLIE

ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA ESEGUITO DALLA POLIZIA DI STATO

Il presente comunicato si trasmette al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è da presumersi innocente fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.

“Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un arresto in flagranza differita nei confronti di uno straniero di 35 anni, per i reati di atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Rieti a 4 anni di reclusione per pregressi maltrattamenti in famiglia ed era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex coniuge con applicazione del braccialetto elettronico.

Nonostante i provvedimenti cautelari, lo straniero ha più volte violato tali prescrizioni continuando a perseguitare la vittima con l’invio assillante di messaggi, con chiamate anche sui canali social e cercando più volte il contatto fisico in strada, ingenerando un grave e perdurante stato di ansia e di paura per la propria incolumità nella donna che ha presentato immediata denuncia. Anche nel corso della stesura degli atti presso gli uffici della Questura, l’uomo ha continuato a tempestarla di chiamate sul cellulare.

Numerose sono state le segnalazioni di allarme elettronico inviate dal braccialetto applicato all’uomo alla Sala Operativa della Questura di Rieti che ha più volte inviato le pattuglie della Squadra Volante impegnate nei servizi di controllo del territorio, fino al rintraccio dello straniero che è stato arrestato in regime di flagranza differita.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno anche effettuato il sequestro dello smartphone utilizzato per attuare le condotte persecutorie.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Rieti che, valutata la gravità dei fatti, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare nel carcere di Rieti.