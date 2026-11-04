RIETI: SEQUESTRATI DALLA GUARDIA DI FINANZA DI RIETI CENTINAIA DI ARTICOLI RIPORTANTI MARCHI CONTRAFFATTI

Nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, finalizzati al contrasto della contraffazione e dei traffici illeciti e dell’abusivismo commerciale, i militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Rieti, presso la fiera mensile di Frasso Sabino, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro centinaia di articoli contraffatti tra cui giocattoli e portachiavi riconducibili ai noti marchi Labubu, Disney Princess, Super Mario, Barbie, Harry Potter, Juventus FC, SS Lazio, Ternana Calcio, Super Mario, Paw Patrol, Walt Disney, Jordan, Marvel, Marvel Minions, Sonic, Tom and Jerry, nonché 400 carte da gioco collezionabili “Pokemon”.

Il venditore, commerciante ambulante, è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

L’operazione si inserisce nel costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla contraffazione e ai traffici illeciti, a tutela della legalità economica, delle imprese che operano nel rispetto delle regole e dei consumatori.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per la persona denunciata, vige il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna