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Alla Ylenia Centra Studio Danza di Fiumicino, Kledi Kadiu ha incontrato il 20 novembre allievi di diverse scuole per uno stage dedicato alla tecnica, alla disciplina e al valore educativo della danza.

La tecnica si perfeziona con l’esercizio, ma per diventare un buon danzatore occorre imparare anche a rispettare le regole, ascoltare e confrontarsi con gli altri. Sono alcuni degli insegnamenti che Kledi Kadiu, ballerino e coreografo conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo Amici, ha condiviso venerdì 20 novembre con i giovani allievi della Ylenia Centra Studio Danza di Fiumicino, durante uno stage aperto anche a ragazzi provenienti da altre scuole.

Kledi Kadiu insieme alle allieve più giovani della Ylenia Centra Studio Danza di Fiumicino, in occasione dello stage del 20 novembre 2026 dedicato alla formazione e alla crescita artistica.

Nella sede di via Coni Zugna, l’incontro ha offerto ai partecipanti l’opportunità di lavorare con un professionista che ha attraversato esperienze artistiche differenti, dalla danza classica alla televisione, fino all’insegnamento. Accanto alla preparazione tecnica, Kadiu ha dedicato attenzione al comportamento in sala, al rispetto della disciplina e all’atteggiamento con cui affrontare il proprio percorso di formazione.

Uno degli aspetti più interessanti dello stage è stato il confronto tra allievi di scuole diverse. La possibilità di condividere una lezione con ragazzi abituati a metodi e ambienti differenti ha ampliato l’esperienza oltre il proprio gruppo di studio. Un’opportunità che, secondo quanto riferito dagli organizzatori, lo stesso Kadiu ha indicato come importante nella crescita di un giovane ballerino.

L’incontro ha coinvolto partecipanti di età diverse, come documentano anche le fotografie realizzate al termine delle attività. Dai più piccoli ai ragazzi più grandi, tutti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un artista che ha fatto della danza la propria professione.

«Crediamo profondamente in una formazione che vada oltre la tecnica. La danza è anche educazione, condivisione e crescita personale. Vedere i nostri ragazzi, insieme agli allievi di altre realtà, accogliere con entusiasmo gli insegnamenti di un artista come Kledi è stata per noi un’emozione e una grande soddisfazione», sottolinea la direttrice Ylenia Centra.

La scelta di aprire lo stage anche agli allievi esterni risponde a questa impostazione didattica. Incontrare un maestro diverso dal proprio, ricevere indicazioni nuove e osservare il lavoro di altri danzatori permette di misurarsi con approcci differenti. È un confronto che può arricchire la preparazione senza cancellare l’importanza del percorso quotidiano svolto con i propri insegnanti.

La presenza di Kledi Kadiu si inserisce in un’attività formativa che la scuola di Fiumicino porta avanti anche attraverso il collegamento con importanti realtà della danza nazionale. Lo scorso aprile, Il Giornale del Lazio aveva raccontato l’ammissione di Leonardo Troncanetti, allievo della scuola, al Teatro dell’Opera di Roma. Un risultato che si aggiunge ai percorsi intrapresi da altri giovani danzatori provenienti dalla stessa realtà.

Accanto alla formazione, la direttrice Ylenia Centra segue anche l’attività artistica della Fiumicino Dance Company, protagonista lo scorso giugno dello spettacolo Connessioni, presentato nell’ambito della rassegna cittadina Sere d’Estate. Un’esperienza distinta da quella didattica, ma legata alla possibilità di offrire ai giovani ulteriori occasioni per confrontarsi con il palcoscenico e con il lavoro artistico.

Lo stage con Kledi rappresenta un’altra componente di questo percorso. Non un’esibizione da osservare, ma una lezione alla quale partecipare direttamente, con la possibilità di conoscere da vicino l’approccio di un professionista.

Il messaggio emerso dall’incontro riguarda anche il modo in cui si affronta lo studio della danza: la preparazione tecnica rimane indispensabile, ma da sola non esaurisce ciò che un giovane può apprendere in sala. Il rispetto delle regole, la disponibilità al confronto e la capacità di accogliere gli insegnamenti degli altri fanno parte della formazione tanto quanto l’esecuzione di un movimento.