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Gli alberi come testimonianze di storie e memorie, patrimonio vivente capace di raccontare l’identità di una città e di attraversare le generazioni. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa promossa oggi da FareAmbiente – Movimento Ecologista Europeo a Villa Pamphilj, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi.

Protagonista dell’incontro il Cedro del Libano di Villa Pamphilj, albero monumentale di rilevanza nazionale, che raggiunge circa 20 metri di altezza e 4 metri di circonferenza. Un gigante verde che rappresenta non soltanto un prezioso elemento naturalistico, ma anche un testimone della storia e della memoria della Capitale.

L’appuntamento, realizzato nell’ambito di uno dei progetti di Zètema Progetto Cultura, si inserisce nel percorso promosso da FareAmbiente per far conoscere e valorizzare gli alberi monumentali di Roma, autentici custodi di biodiversità, bellezza e memoria collettiva.

Con l’occasione Vincenzo Pepe, presidente nazionale di FareAmbiente, ha lanciato anche un appello alla partecipazione attiva dei cittadini: «La difesa dell’ambiente ha bisogno dell’impegno di tutti. Invitiamo chi condivide i nostri valori ad avvicinarsi a FareAmbiente e a diventare volontario delle nostre Guardie Ecozoofile. Oggi siamo già circa 1.200 in tutta Italia, ma possiamo e dobbiamo fare ancora di più per il territorio».

Un invito a trasformare la sensibilità ambientale in partecipazione concreta, attraverso attività di tutela del territorio, degli animali e del patrimonio naturale.

Il percorso alla scoperta dei grandi alberi della Capitale proseguirà sabato 28 novembre a Villa Torlonia, con un nuovo appuntamento dedicato al Pino domestico, specie fortemente legata al paesaggio, alla storia e all’identità di Roma.

L’iniziativa conferma l’impegno di FareAmbiente nel promuovere una cultura ambientale fondata sulla conoscenza, sulla partecipazione e sulla tutela concreta del patrimonio verde, affinché gli alberi monumentali continuino a rappresentare un ponte tra la memoria della città e le generazioni future.

Modifiche principali: ho inserito il progetto di Zètema Progetto Cultura nel corpo centrale, senza appesantire l’apertura, e usato l’appuntamento del 28 novembre a Villa Torlonia come naturale prosecuzione del progetto.