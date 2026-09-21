Fiumicino. Danza, stage con Kledi Kadiu per i giovani

Venerdì 20 novembre 2026 Kledi Kadiu sarà alla Ylenia Centra Studio Danza per uno stage aperto ai giovani danzatori dagli 8 anni in su, anche non iscritti alla scuola.

Fiumicino ospiterà venerdì 20 novembre 2026 uno stage con Kledi Kadiu, danzatore e coreografo conosciuto dal grande pubblico anche per la sua lunga esperienza televisiva. L’appuntamento si terrà alla Ylenia Centra Studio Danza, in via Coni Zugna 70 B, e sarà rivolto ai giovani dagli 8 anni in su. La partecipazione non sarà riservata agli allievi della scuola: potranno prendere parte allo stage anche altri giovani danzatori interessati all’esperienza. I posti disponibili sono limitati e per informazioni e prenotazioni è stato indicato il numero 342 9976928.

Per Fiumicino l’incontro si inserisce in un percorso che negli ultimi mesi ha visto la danza trovare spazio non soltanto come spettacolo, ma anche come occasione di formazione per ragazzi e ragazze del territorio. Lo scorso aprile Il Giornale del Lazio aveva raccontato l’ammissione di Leonardo Troncanetti, allievo della Ylenia Centra Studio Danza, alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma, dopo il superamento del percorso di selezione. Un risultato che aveva riportato l’attenzione sul rapporto tra le realtà formative locali e le istituzioni nazionali della danza.

Il 20 novembre sarà invece un professionista con una lunga esperienza artistica a entrare direttamente in sala con i giovani. Kledi Kadiu, classe 1974, ha iniziato la propria formazione in Albania e ha fatto parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana, affrontando anche ruoli solistici in balletti del repertorio classico come “Giselle”, “Lo Schiaccianoci” e “Don Chisciotte”. Il trasferimento in Italia ha successivamente aperto una fase diversa della sua carriera, nella quale all’attività artistica si è affiancata una forte esposizione televisiva.

La notorietà presso il pubblico italiano è legata in particolare alla partecipazione a programmi televisivi, tra i quali “Amici”, esperienza che ha contribuito a rendere il suo volto familiare anche fuori dagli ambienti professionali della danza. Negli anni Kadiu ha affiancato al lavoro artistico anche attività dedicate alla formazione, partecipando a stage e workshop rivolti a giovani danzatori.

È proprio la dimensione formativa a rappresentare l’elemento centrale dell’appuntamento di Fiumicino. Per chi studia danza, infatti, una lezione con un professionista esterno alla propria quotidianità didattica permette di confrontarsi con metodi, indicazioni e approcci differenti. L’apertura dello stage anche a ragazzi che non frequentano la Ylenia Centra Studio Danza amplia inoltre la possibilità di partecipazione oltre il gruppo degli allievi della scuola.

La realtà diretta da Ylenia Centra è già comparsa sulle pagine del Giornale del Lazio anche attraverso l’attività della Fiumicino Dance Company. Lo scorso giugno la compagnia ha partecipato a “Sere d’Estate” alla Darsena con lo spettacolo “Connessioni”, portando sul palco un progetto dedicato alla danza contemporanea e alle relazioni umane. La presenza di Kledi Kadiu aggiunge ora un appuntamento specificamente rivolto alla formazione.

Per i giovani partecipanti, dunque, il 20 novembre non sarà uno spettacolo da seguire dalla platea, ma una giornata da vivere direttamente in sala. Il valore dell’iniziativa sta soprattutto qui: consentire a chi sta costruendo il proprio percorso nella danza di incontrare un professionista con un’esperienza maturata tra teatro, televisione e formazione, senza dover lasciare il territorio.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili al numero 342 9976928; l’organizzazione segnala un numero limitato di posti.