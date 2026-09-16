Fair Play e Benessere: al Coni focus sull’etica sportiva nel 2026

Fair Play sotto i riflettori a Roma. Lealtà sportiva, benessere, correttezza, etica sportiva e Fair Play grandi protagonisti stamattina al Coni. Un evento ricco di ospiti e spunti di riflessione interessanti. La Fondazione E-novation propone un incontro emblematico dal titolo “Dai campi di gioco ai diversi campi della vita d’impresa e nelle professioni”. Proprio per ribadire l’esigenza che attraverso lo sport e i suoi valori si può davvero costruire una società migliore basata su valori essenziali della competizione e della cooperazione.

LE ANTICIPAZIONI DELL’EVENTO DI STAMATTINA AL CENTRO PREPARAZIONE OLIMPICA ‘GIULIO ONESTI’ (ORE 10)

“Com’è bello vedere tanti giovani crescere e affermarsi come imprenditori, in tanti campi, non solo il Bellessere psicofisico e la Salute, facendo propri gli insegnamenti dello sport come la continuità, il sacrificio, la disciplina, ma pure affermando nella natura di Imprenditori, i Valori della Coopetition“. Lo afferma senza filtri Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-novation e ideatore del Format Bellessere Fairplay. Si parla di “Coopetition” per evidenziare il termine che mette assieme cooperazione e competizione in una chiave di rispetto delle regole, del Fairplay che si impara dai campi di gioco e si afferma nella vita. E a per onorare questa causa nobile di sviluppo integrale della persona umana ma pure territoriale, la Fondazione E-novation ha coinvolto numerose personalità del savoir faire. Partendo proprio dall’impresa dove spesso la parola “Fairplay” evidenza una sensibilità etica. E una ricaduta reputazionale inevitabilmente, la cosiddetta brand reputation.

OSPITI E PROGRAMMA DELL’EVENTO SUL FAIR PLAY DI STAMATTINA A ROMA: FOCUS SU BENESSERE E FAIR PLAY

Si parte subito forte alle ore 10. Sarà affrontato il tema del fair play sotto diversi punti di vista, anche quello estetico, del wellness e motivazionale. Ecco la lista aggiornata degli ospiti: Michele Albanese Presidente Banca BCC Montepruno, esempio della migliore banca sul territorio; Roberto Pucciano Ceo Anchorage Group a capo dell’innovativa struttura finanziaria internazionale che tra Londra e il Liechtenstein ha sviluppato una intera direzione dedicata all’arte e a strumenti finanziari propri. Marco Sturlese Consulente strategico per la finanza sostenibile, segno che il lavoro innovativo spesso premia il prossimo e l’ambiente.

Quindi Francesco Mitrano Presidente della Federazione e del Club del Polo di Montecarlo dove gli eventi sviluppano Sport, eleganza e-business networking; Salvatore Cristiani Medico dello Sport Docente Scuola dello Sport; Fabrizio Mechi di Pontassieve Presidente dell’Accademia Mauriziana. Inoltre Federica Puccio Imprenditrice ma pure mamma e atleta di successo nella disciplina Hyrox; Antonio Genovese Ceo e Founder di AG Sport Agency LLC che da una sedia a rotelle dirige attività e persone in Italia e negli Usa; Riccardo Saraka Atleta e Imprenditore di successo a Roma nel settore delle palestre. Poi Pasquale Corvino Patron del Centro Ester a Napoli e David Nenci attore modello e trainer. Infine previsto il video saluto di Filippo Soavi e Gianmarco Enas, Atleti e influencer digitali. I lavori si apriranno con il video saluto del giornalista sportivo e food manager Daniele Bartocci. Il tutto sotto la regia della Fondazione E-novation, con un ospite d’eccezione…

TRA GLI OSPITI IL PRESIDENTE COMITATO FAIR PLAY RUGGERO ALCANTERINI

L’evento moderato da Massimo Lucidi sarà concluso da Ruggero Alcanterini presidente del Comitato Nazionale Fairplay. “Possiamo affermare con orgoglio che l’incontro annuale di settembre al Coni per noi rappresenta una riflessione vissuta in prima persona, un punto di arrivo ma soprattutto di partenza grazie alle preziose risorse umane e professionali presenti”. Come dire, sport e inclusione sociale possono davvero fare la differenza. Appuntamento, dunque, stamattina alle ore 10 a Roma.