Jesolo celebra i campioni italiani FPICB: tre giorni di sport, inclusione e spettacolo

esolo, 14 settembre 2026 – Tre giorni di gare, confronto e condivisione hanno trasformato Jesolo nella capitale italiana del calcio balilla paralimpico. Al Villaggio Marzotto si sono conclusi i Campionati Italiani 2026 della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB),che hanno riunito atleti e società provenienti da diverse regioni italiane.

Un appuntamento caratterizzato da sfide combattute egiocate di alto livello, ma anche dal rispetto tra gli avversari, dal fair play e da quei valori di inclusione e amicizia che accompagnano la crescita del movimento FPICB.

Il titolo italiano a squadre è stato conquistato dalla formazione Siamo Noi dell’ASD Abruzzo Multisport, composta da Corrado Montecaggi, Luciano Gigante, Roberto Panosetti e Giacomo Paolo Rossi. Al secondo posto si è classificata la POLHA Varese, mentre l’ASD Mediterranea ha completato il podio.

Nel Campionato Italiano di Doppio ITSF il successo è andato a Francesco Perin e Vito Loris Bonaldo dell’ASD La Barena di Jesolo. Paolo De Florio e Angelita Alves hanno ottenuto la seconda posizione, precedendo Francesco Valente dell’ASD Gli Audaci e Domenico Smario.

Il titolo italiano di Doppio RNU è stato invece conquistato dai siciliani Domenico Smario, atleta dell’ASD In Movimento, e Daniele Costantino dell’ASD Mediterranea, al termine di una finale particolarmente combattuta. Secondo posto per Paolo De Florio e Angelita Alves della POLHA Varese, mentre Corrado Montecaggi e Giacomo Paolo Rossi dell’ASD Abruzzo Multisport hanno chiuso al terzo posto.

Tra i grandi protagonisti delle prove individuali si è confermato Roberto Silvestro. Lo storico atleta della POLHA Varese si è imposto sia nel Singolo TS1 RNU sia nel Singolo TS1 ITSF, conquistando una doppia medaglia d’oro davanti, in entrambe le classifiche, a Marcello Izzo e Alen Sonza.

Nel Singolo TS2 RNU la vittoria è andata a LucianoGigante, davanti a Christian Guizzardi e Francesco Perin. Quest’ultimo si è poi aggiudicato il titolo ITSF della medesima categoria, precedendo Francesco Valente ed Efisio Tidu.

Nel Singolo TS3 RNU si è imposto Domenico Smario, seguito da Corrado Montecaggi e Rosario Di Dio. Montecaggi ha conquistato invece il titolo del Singolo TS3 ITSF, davanti allo stesso Smario e a Paolo De Florio.

La competizione femminile ha visto salire sul gradino più alto del podio Angelita Alves. Alle sue spalle si sonoclassificate Laura Sabbioni e Ilenia Cordin. La presentazione delle atlete di interesse nazionale e la consegna della maglia azzurra hanno rappresentato unodei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione, testimoniando il percorso intrapreso dalla Federazione per favorire la crescita del movimento femminile.

Grande spazio è stato riservato anche agli atleti condisabilità intellettivo-relazionale. Nella classifica DIR il primo posto è stato ottenuto da Mediterranea Sport, davanti a Ravanusa, a un’altra formazione di Mediterranea Sport e a CFPIL Varese. La loro partecipazione haconfermato ancora una volta la capacità del calcio balilla di coinvolgere persone con differenti disabilità all’interno di un’unica grande esperienza sportiva.

«Jesolo ci ha regalato tre giornate intense e ricche diemozioni – ha commentato il presidente FPICB Francesco Bonanno –. Abbiamo assistito a gare di alto livello, ma il risultato più importante è rappresentato dal clima di amicizia, rispetto e condivisione che si è creatotra gli atleti. Il nostro movimento continua a crescere attraverso la passione delle società, il lavoro di chi organizza e il sostegno di chi crede nel valore autentico dello sport paralimpico. Il mio ringraziamento va a chi ha giocato, a chi ha lavorato dietro le quinte, a chi ci ha sostenuto e a tutti coloro che hanno scelto di essere presenti. E ovviamente un sentito ringraziamento alla città e all’amministrazione comunale di Jesolo che ancora una volta ci hanno accolto».

L’evento si è aperto con la cerimonia ufficiale, condottada Matteo Schinaia (con la regia seguita da Fabrizio Gulmini e Marco Bertelli) che ha riunito istituzioni, partner, società e rappresentanti del mondo paralimpico. Dopo l’intervento del presidente FPICB Francesco Bonanno ha preso la parola Roberto Volpe, amministratore delegato della Fondazione Marzotto. Sono intervenuti anche il vicepresidente della Regione Veneto Lucas Pavanetto, la consigliera del Comune di Jesolo Alessandra Pasqual, il presidente del CIP Veneto Davide Giorgi, il presidente FISDIR Francesco Ambrosio e il direttore dei Servizi socio-sanitari dell’ULSS 4 VenetoOrientale Eddi Frezza. Alla cerimonia hanno preso parte anche Luciano Teso, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Jesolo e i rappresentanti degli sponsor Riccardo Vizzi per Studio3A, Alessandro Borettaz per Roberto Sport e Fabio Ferraris per Handytech.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a RobertoVolpe e al Villaggio Marzotto per l’accoglienza e la disponibilità, oltre che al Comitato Italiano Paralimpico per il sostegno e la vicinanza alla FPICB e allo sviluppo del calcio balilla paralimpico.

Jesolo ha offerto anche l’occasione per presentare unprogetto dedicato alle persone cieche e ipovedenti. Giovanni Castiglione, presidente dell’APD Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini, e il socio GaetanoMarchetto hanno illustrato il funzionamento di un tavolo appositamente adattato grazie agli accorgimenti studiati dalla FPICB. Elemento centrale del progetto è “Trilla Balilla 3.0”, una speciale pallina sonora elettronica chepermette agli atleti di seguire il gioco attraverso il suono. Il primo biliardino realizzato specificamente per persone non vedenti rappresenta un ulteriore passo verso una disciplina sempre più accessibile, nella quale tecnologia e innovazione vengono messe al servizio dello sport edell’inclusione.

La FPICB ha infine ringraziato gli sponsor Studio3A,Handytech, OffCarr, Autonomy, ATI Group, Macron, Roberto Sport e Kepalla.it, insieme ai partner SuperAbile INAIL, Omnia Eventi Comunicazione, Ki.FraComunicazione & Eventi, Triptop, Calciobalilla24 e Golee.

Il prossimo evento della FPICB è la Super Coppa Eliteitaliana che si terrà nel prossimo mese di novembre nella zona del lago Maggiore (la località e la data sarà comunicata a breve).