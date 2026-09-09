Calcio, Abodi: “Caso Malagò? Sono osservatore interessato e rispettoso”

di Marco Melli

ROMA – Quello che sta succedendo in Federcalcio, con la richiesta di archiviazione respinta da parte della Procura Generale sul caso Malagò, “è un tema che sta affrontando la giustizia sportiva in tutte le sue articolazioni. Le norme sportive si conoscono, al di là della loro interpretabilità, si conoscono anche le norme dello Stato. Ognuno il suo ruolo. Il mio in questo ambito è di osservatore interessato, ma di osservatore rispettoso”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine di un evento al Senato.



«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»