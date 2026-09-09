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Festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata, le modifiche alla viabilità e alla sosta

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La Polizia Locale della Città di Rieti comunica le modifiche alla viabilità e alla sosta in occasionedei Festeggiamenti in Onore di Maria SS. Addolorata.

Viene istituito il divieto di sosta con rimozione in via del Burò (entrambi i lati) e via delle Fontanelle, nei giorni di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle ore 15 e fino alle ore 01 del giorno successivo

Inoltre, saranno chiuse al traffico veicolare le vie e le piazze interessate dal percorso della Processione Religiosa, a partire dalle ore 18 di domenica 20settembre e fino a cessate esigenze.

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