Home TERRITORIO Volontariato Civico, la Giunta approva la proposta di un residente di Via Villafranca

Volontariato Civico, la Giunta approva la proposta di un residente di Via Villafranca

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Foto dal sito Istituzionale

La Giunta del Comune di Rieti, su proposta dell’Assessore alle Manutenzioni, Decoro Urbano e Frazioni Fabio Nobili, ha approvato una proposta diintervento di volontariato civico presentata dal cittadino Cesare Mancini per la manutenzione straordinaria della banchina stradale in corrispondenza delcivico 18 di Via Villafranca.

L’intervento, finalizzato a risolvere le criticità legate ai ristagni d’acqua e alle infiltrazioni sui fabbricati adiacenti la via comunale, consisterà nella rimozione divegetazione e accumuli di detriti e nel ripristino delle adeguate pendenze per il deflusso delle acque meteoriche. 

“Questo intervento dimostra ancora una volta l’efficacia del Regolamento sulla Cittadinanza attiva, capace di dare risposte concrete ed esecutive alle esigenze specifiche dei territori e delle nostre frazioni – dichiara l’Assessore,Fabio Nobili – Ringrazio il cittadino proponente per il senso civico e la disponibilità dimostrata. La sinergia tra l’Amministrazione e i residenti è una risorsa preziosa per preservare il patrimonio pubblico e migliorare la vivibilità di tutti i centri del nostro comune”.

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