Ceccano, l’Amministrazione Querqui inaugura l’anno scolastico con una scuola rigenerata

Prima campanella nella scuola Mastrogiacomo con il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Investiti 600mila euro, ora un milione sulla sicurezza.

A Ceccano l’anno scolastico prende il via con la consegna di una scuola “Luigi Mastrogiacomo” completamente rigenerata grazie a un investimento totale di 600mila euro. Dopo il primo intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del polo dell’infanzia, sono stati effettuati anche i lavori previsti nel corso dell’estate nella scuola primaria: manutenzione generale, rifacimento di bagni, infissi, pavimenti e controsoffitti, e installazione di luci a led.

L’inaugurazione della scuola rinnovata è solennizzata dal sindaco, Andrea Querqui, assieme a Giulio Conti, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione, e Francesca Ciotoli, assessora alla Pubblica Istruzione. L’Amministrazione comunale ha voluto celebrare l’obiettivo centrato con la dirigente scolastica, Augusta Colandrea, nonché docenti, personale scolastico e studenti. Alla cerimonia, tra gli altri, hanno presenziato anche l’assessore Francesco Ruggiero e il consigliere Emiliano Di Pofi.

«Con grande soddisfazione – dichiara il sindaco Querqui – inauguriamo questo nuovo anno scolastico con nuovi spazi ristrutturati e rigenerati, che rendono l’ambiente ancora più confortevole e bello, perché anche l’estetica non è assolutamente un aspetto secondario. Quest’opera dimostra l’attenzione di questa amministrazione per il mondo della scuola. Questi lavori, oltretutto, sono stati effettuati durante l’estate proprio per non interferire minimamente con le attività didattiche».

Il primo cittadino, tra i lavori già svolti e in programma anche negli altri plessi comunali, ha anche preannunciato un ulteriore intervento nella sede centrale del primo circolo. «Con il prossimo finanziamento ottenuto, pari a un milione di euro – fa sapere Querqui – continueranno i lavori nella storica scuola “Mastrogiacomo”, concentrandosi a questo punto sull’aspetto della sicurezza».