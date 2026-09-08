Impianti sportivi del futuro: efficienza, qualità dell’aria e sicurezza al centro dell’innovazione

In occasione del 41° Convegno Nazionale AiCARR, dedicato all’evoluzione degli impianti sportivi, Daikin porta a Torino la propria esperienza e le proprie soluzioni per rispondere alle nuove esigenze di comfort, efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Gli impianti sportivi rappresentano una delle sfide più interessanti per l’evoluzione del settore HVAC-R: si tratta di ambienti complessi e caratterizzati da condizioni di utilizzo variabili, nei quali devono convivere comfort, qualità dell’aria, sicurezza ed efficienza energetica. Dalle palestre ai centri sportivi, fino alle strutture dedicate alle competizioni, la progettazione e la gestione degli impianti richiedono oggi un approccio sempre più integrato, capace di rispondere alle esigenze delle persone e, al tempo stesso, di contenere consumi e impatto ambientale.

È questo il tema al centro del 41° Convegno Nazionale AiCARR, in programma il prossimo 17 settembre a Torino, dal titolo “Progettare, gestire e manutenere gli impianti sportivi del futuro: evoluzione e miglioramenti in efficienza e in sicurezza”. Daikin, Gold Sponsor dell’evento, sarà presente al confronto portando il proprio contributo sul ruolo che le tecnologie per la climatizzazione, il trattamento dell’aria e la produzione di acqua calda possono svolgere nell’evoluzione degli impianti sportivi.

Quattro pilastri per gli impianti sportivi del futuro

In un contesto nel quale gli impianti devono garantire prestazioni elevate e adattarsi a modalità di utilizzo molto diverse, secondo Daikin, comfort, efficienza, sicurezza e sostenibilità rappresentano quattro elementi strettamente connessi.

Comfort. Non riguarda soltanto il mantenimento della temperatura desiderata, ma la capacità di creare condizioni ambientali ottimali e uniformi, anche in presenza di elevati livelli di affollamento e di attività fisica intensa.

Efficienza. Sistemi a pompa di calore, soluzioni per il riscaldamento e il raffrescamento e una gestione coordinata dei diversi impianti possono contribuire a ridurre i consumi, mantenendo al contempo elevate prestazioni.

Sicurezza. Deve essere considerata lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto, dalla progettazione all’installazione, fino alla manutenzione e alla gestione.

Sostenibilità. Non riguarda soltanto il refrigerante utilizzato, ma anche l’efficienza energetica dell’apparecchiatura, la sua durata, la manutenzione e la possibilità di recuperare e riciclare i materiali al termine del ciclo di vita.

È proprio dall’integrazione di questi quattro elementi che nasce la possibilità di progettare impianti sportivi più evoluti, capaci di offrire ambienti confortevoli e salubri senza trascurare le esigenze di efficienza e sostenibilità.

“Gli impianti sportivi sono un esempio concreto di come oggi il concetto di comfort debba essere interpretato in modo più ampio” – afferma Luca Franco Consultant Developer di Daikin Italy -. “Temperatura, qualità dell’aria, efficienza energetica e sicurezza sono aspetti strettamente interconnessi e richiedono un approccio progettuale integrato. Le soluzioni oggi disponibili permettono di rispondere a esigenze molto diverse e di progettare sistemi in grado di adattarsi alle caratteristiche degli edifici e alle modalità con cui vengono utilizzati. Il confronto con il mondo della progettazione e dell’impiantistica è quindi fondamentale per continuare a sviluppare ambienti più efficienti, sostenibili e capaci di mettere al centro il benessere delle persone.”

Dalla casa all’impianto sportivo: le soluzioni Daikin per chi vive lo sport

Per chi pratica sport, il comfort e il benessere non finiscono in palestra o in piscina, ma cominciano da casa. È da questa idea che Daikin ha pensato di accompagnare lo sportivo in ogni momento della giornata – dall’abitazione, agli allenamenti, fino alle strutture dedicate alle competizioni – con soluzioni per il comfort domestico, per la qualità dell’aria e per il riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza.

Il recupero post-allenamento comincia da un ambiente domestico ben climatizzato e con Hybrizone, il nuovo sistema Daikin che connette i climatizzatori e i caloriferi già presenti in casa, si può scegliere automaticamente la modalità di riscaldamento più efficiente elevando la classe energetica dell’abitazione fino a 2 classi energetiche in più rispetto a una caldaia a gas tradizionale.

Inoltreper garantire ambienti sani e sicuri, sia in ambito residenziale che commerciale, l’azienda propone diverse soluzioni per il trattamento e la qualità dell’aria:

Unità di Trattamento Aria (UTA) : i sistemi Duco per il residenziale, e la serie VAM insieme alle UTA tradizionali per le strutture sportive.

: i sistemi Duco per il residenziale, e la serie VAM insieme alle UTA tradizionali per le strutture sportive. Purificatori d’aria : disponibili in versioni dedicate sia all’uso residenziale sia a quello commerciale.

: disponibili in versioni dedicate sia all’uso residenziale sia a quello commerciale. Ventilazione Meccanica Controllata (VMC): sistemi integrati per rendere l’aria costantemente più salubre e sicura.

Per il riscaldamento e il raffrescamento tramite pompa di calore, invece Daikin offre due soluzioni ad alta sostenibilità: