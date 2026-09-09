Fiumicino. “MassaggiAMO con il Cuore”, benessere e inclusione

Il 26 settembre al Fiumicino Rugby la prima edizione di “MassaggiAMO con il Cuore”: consulenze, attività, yoga e terapia manuale con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità.

Una giornata aperta alla città per parlare di inclusione, benessere e terapia manuale, con un’attenzione particolare ai ragazzi con disabilità e a chi pratica attività sportiva. Sabato 26 settembre 2026, negli spazi del Fiumicino Rugby di via Giovanni Taurisano 84, si svolgerà la prima edizione di “MassaggiAMO con il Cuore”, iniziativa organizzata dall’associazione Il Cuore di Cristiano con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Fiumicino.

L’appuntamento inizierà alle 12 e offrirà ai partecipanti la possibilità di incontrare professionisti, ricevere informazioni e conoscere più da vicino le attività legate alla terapia manuale. Sono previsti massaggi, consulenze, valutazioni, momenti dedicati al movimento e attività per bambini e adulti, oltre a un’area ristoro. Nel materiale dell’iniziativa è indicata anche un’area consulenza con psicologa, massoterapeuta, divulgatore scientifico alimentare, internista e protesista mammaria.

Per Fiumicino il tema si inserisce in un percorso di iniziative che negli ultimi mesi ha coinvolto associazioni, istituzioni e cittadini sul terreno dell’accessibilità e della partecipazione. Ad aprile, con Ferrari Therapy Fiumicino, ragazzi seguiti dai servizi sociali erano stati coinvolti in attività organizzate insieme agli operatori; a giugno, con la “Spiaggia per Tutti”, l’attenzione si era spostata sull’accessibilità al mare per persone con disabilità, anziani e famiglie. “MassaggiAMO con il Cuore” affronta il tema da un’altra prospettiva, mettendo al centro la conoscenza della terapia manuale e l’incontro diretto tra cittadini e professionisti.

Il programma prevede alle 12 la presentazione dell’evento e dei partner. Nella locandina sono annunciati gli interventi di Loredana Vagni, Jonathan Van Put ed Eleonora Marchese, insieme alla partecipazione delle istituzioni del Comune di Fiumicino. Il comunicato dell’amministrazione indica la presenza dell’assessore alle Politiche sociali Monica Picca. Alle 13 è previsto il pranzo, mentre dalle 14.30 inizieranno massaggi, consulenze e attività di intrattenimento.

Alle 16 sarà la volta dello yoga per bambini e adulti con Alessandra Fabbiani Almasi. Alle 17 l’organizzazione offrirà una merenda con popcorn e un momento di relax, mentre alle 17.30 è prevista la presentazione ufficiale della scuola NAGA. Tra le realtà indicate nel materiale dell’evento figurano inoltre Rugby Fiumicino, 3P Multiservizi di Eleonora Marchese e la Federazione Ufficiale del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale Nuad Thai.

“È un’iniziativa che coniuga prevenzione e benessere della persona. Per questo l’Amministrazione ha scelto di patrocinare una giornata che pone al centro le persone e riserva una particolare attenzione ai ragazzi con disabilità, offrendo al tempo stesso a tutta la cittadinanza un’importante occasione di partecipazione e informazione”, dichiara l’assessore alle Politiche sociali Monica Picca.

La presenza di attività rivolte anche alle persone con disabilità dà alla giornata una dimensione che va oltre la semplice presentazione delle tecniche manuali. L’inclusione, in questo caso, passa dalla possibilità di partecipare allo stesso spazio, conoscere servizi e professionisti e condividere attività con il resto della cittadinanza. È un’impostazione che sul territorio trova altri precedenti: anche la WOW Run di giugno aveva unito sport e attività aperte a bambini e persone con differenti esigenze, coinvolgendo associazioni e famiglie.

Per partecipare gli organizzatori consigliano abbigliamento sportivo e protezione antizanzare. Un’informazione pratica da tenere presente per chi trascorrerà diverse ore negli spazi del campo sportivo.

C’è invece un dato che richiede conferma prima della pubblicazione. Il comunicato e una delle locandine indicano lo svolgimento della manifestazione dalle 12 alle 19, mentre la locandina con il programma riporta dalle 12 alle 18. L’ultimo appuntamento dettagliato è fissato alle 17.30. In assenza di una conferma degli organizzatori, è quindi più corretto indicare nell’articolo l’orario di apertura e gli appuntamenti del programma senza attribuire come certa l’ora conclusiva.